科技股低位大彈，阿里巴巴（9988）京東（9618）早段最多跌9%，阿里半日跌幅收窄至不足2%。美團（3690）倒升2%。內房物管股做好，中國海外（0688）升4%，碧桂園服務（6098）升3%。航運、電力股亦偏好。不過，金屬礦石股受壓，紫金（2899）、贛鋒（1772）半日跌約4%。汽車、醫藥股亦有沽壓。

內房物管股偏好，碧桂園服務可以留意。穆迪上周發表報告首次首予碧服Baa3發行人評級，展望穩定。評級反映了碧服在行業領先地位，擁有良好及知名度高的品牌，多元化經營，以及相當大比例的經常性收益，並預期公司將維持強勁的流動性及較低的債務槓桿率。不過，穆迪亦關注公司近期大規模收購導致的營運資本周期延長和整合風險。

碧服的股價今年來跑輸國企物管股華潤萬象（1209）、中海物業（2669）及保利物業（6049），可以視作追落後選擇。走勢上，碧服今早微輕升穿20天線，儘管動力未足以推動升浪，但有改善，短線有望上試50天線附近約37、38元水平。短線止蝕位可設於33元。

劉思明

投資版副主編