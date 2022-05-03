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【久利生專欄】財經評論界社媒面清零

430姜濤誕長周末，銅鑼灣迫滿人，中環卻可以更爆，流傳向來「敢言」的交銀王牌策略師洪灝疑遭封殺，其社交媒體面一夜清零，同時其內地包括微信及（擁有三百萬「洪粉」)微博帳戶，被發現已遭凍結，只留下疑似報個平安及稍作交代的意味深長的貼文。

筆者在4月30晚間收到有關消息，算是全港最早披露（經fb）。公開除覺得事關重大，也因為應驗了自己由三月以降的一些觀察，內地對於經濟評論好像有所收緊。「有疑似駐港內地經濟師失聯定收口？」本欄4月22日的一句hashtag評論(https://bit.ly/3F54kHi)，變相提醒了大家個多星期。

有網友得知消息後稱「最緊要人無事」，以筆者所認識的洪灝，工作上研究根基紮實，而且最難得是理據充分；「敢言」以外，因為他是個非常小心謹慎的人，接受媒體公開訪問，知道什麼講得（或什麼得講）、什麼講不得，思路異常清晰。

其策略報告更是留意內地經濟發展的中環人must read，每以中西文學入題，善於捕捉周期變化及價值模型計算。較不為人知的是，其time the market推出報告及接受訪問的時機更是一絕，是少數能夠於內地、香港和外媒做財經評論，既具叫座力，而又同時可吃得開的評論人物。

特立獨行，足以形容洪的個性。無論報告及外表都堅持自己的風格，除了見人時鮮明的髮型及醒目的紅領呔，也可以是平日中午大館附近、蘭桂坊一帶食lunch身上仍恤衫西褲但腳下配白色crocs涼鞋，絕對我行我素。彭博謂「中國最精準策略師」，一派我準故我在。

然而，經濟周期潮來潮去，有歷史數據、計量模型可助策略分析；但「新時代」政策對行業以至整體經濟的衝擊，分析起來卻容易力不從心。像洪灝，聲言絕對認同及支持共富，認為有關概念被曲解，非但沒有影響A股，更會帶來長期投資價值。滿分。但到實際分析基本經濟狀況卻反而出事，一眾「乜銀國際」牌頭的中資境外港子公司，不知作何感想？

內地輿論仍可讀到四月之聲般的理性者，指如果僅是因為看淡股市，而被社媒面清零，則未免是太誇張了，反正股市不會因為通行都唱淡而不升，或相反因為全部人看好而不跌 - 如果策略分析是有違本意而一面倒看好，則評論根本沒有存在必要。A股投資者雖已躺平多年，難得仍能與邏輯共存。

盛傳洪灝已經被交銀責令禁言，並予以處分，甚至近期或被安排離職，代價甚高，並指可能與其3月「上證綜指將跌穿3000點」的預測有關，唱淡A股的言論與當時市場風向有頗多出入。雖然事後證明其跌市預測準確，但其出事言論實際牽涉什麼仍不得而知。

除了對傳統宏觀經濟等駕輕就熟、手到拿來的分析，洪灝也不時評論其他京滬深港的市場的現象，就像韭菜股、中概股等熱門題材也有所觸及，寫下短報告應市。而又不知為何，以其級數甚至連「港股為什麼這麼多垃圾」也成為他的研究題材，並惹來不少所謂KOL批評，實在犯不着。

根據明報近日的詳盡報道，其最後4份「中國市場策略」報告，有3月14日的《三月之亂，夕惕若厲》、3月16日的《又一次技術修復：誰還在賣？》、3月28日的《警惕資本外逃》及4月1日的《中概股真正擔心的是什麼？》。筆者大膽推測，除了跟第一篇有關，應該是第三篇的研判有人認為是「出了問題」。

4月中旬，內地網民寫道：「中概股顶住，港股顶住，A股顶住，汇率顶住，经济顶住，企业顶住，太多要顶住的地方，不知道该顶哪里啦。」 簡單幾句便交代了民間看法。到了下旬，市場熱烈討論外資沽中國債，國家外匯管理局副局長主動澄清有關跨境證券（包括股債）投資，強調短期波動的現象亦都是很正常的 - 亦即否認有資本外逃，不存在的東西何須警惕？

而據報，洪灝正是於三月底寫的《警惕資本外逃》，開首一句「禍福相依」，指市場信心受挫，資本開始外逃，並引用數據指以美元計價的證券投資來看，銀行代客收付款差額驟降，顯示資本有外流壓力；銀行代客結售匯餘額變化，亦表明資本外流壓力等等。也許大概其意思是指多年來開放金融市場，實毋須為所謂外資沽貨而表現得患得患失，惶惶不可終日。

洪灝傳「出事」後，多間媒體自然向其本人求證，均未得出回覆。交銀國際網站向有刊登該行的研究報告，但洪灝的「宏觀策略」欄目暫時被清空。據報，洪灝的Twitter卻顯示為「前交銀國際人士」，反映其或已離任。但也有消息指洪灝疑似現身澄清未有被開除，說法莫衷一是。

無論如何，即使此刻未被即時開除，但或許已成定局。事關內地平台經濟傳出放寬之餘，同時實行網絡社會面清零，共通點不是越過中美交鋒的前線，便是衝突內部整體的穩定，兩者好像也能在洪灝的分析中找到絲毫？日後若轉投外資行同時轉用推特，但在馬斯克入主後微信化，則那個社交平台還不是一樣？

正所謂人生有幾多個十年，好來好去，洪灝提到，事發正值他在交銀國際工作的十周年，「感謝粉絲的支持讓他有機會分享多年來市場分析及預測的心得」。這都是真話，在全球資產配置要面對通脹失控、瘋狂加息、多重收水之際，若沒有了洪灝一類有識之士的精闢獨到的分析及見解，絕對是評論界投資者的損失。