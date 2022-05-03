中國移動（0941）與本地電子醫療保健平台Heals開發線上問診及醫療App「醫聊通Dr. HK」，目前已獲超過60名醫生參與，涵蓋普通科、中醫、腸胃及耳鼻喉等多個專科，為客戶提供涵蓋線上及線下的全面醫療服務，包括：查閲診所資料並預約門診、醫生遠程視像診症及配送藥物上門等；目標在未來將其醫療網絡覆蓋至大灣區。
集團指，上述App擁四大功能，包括查閲醫生及診所資訊，準確尋找合適的醫生及就診地點，並於線上預約門診服務。用戶更可提前填妥相關登記表格，抵達診所後便能於更短時間內會見醫生，同時有助縮減診所病人的聚集、排隊和逗留時間。另提供遠程視像診症服務，由診所醫生於線上進行診症及配藥，為在家病人提供適切的治療，適合老人家及小童、行動不便、或未能抽岀時間到診所求醫的人士。
此外，一般門診的日間服務時段較短，病人不時會遇上頻撲求醫的情況；「醫聊通」特意延長服務至晚上九時，為客戶提供更彈性和最適時的醫療支援。有關App亦提供一站式服務由預約，遠程視像診症至支付診金均可於程式內完成，再由專人將藥物配送到府上，用戶亦可選擇4小時內特快藥物配送，安坐家中即可完成整個就診及配藥程序。
「醫聊通」視診費用由338元起，已包括視像診症、3日藥物及順豐配送。現時首500名下載應用程式及完成登記的用戶，將可獲贈抗疫包一份，內含3份快速檢測套裝，及5種可舒緩發燒、感冒及鼻敏感等症狀的日常備用藥物。另首500名於使用視像求診的用戶，將可獲費用全免，包括會症、3日藥物及順豐配送。
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