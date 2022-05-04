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中央政法委機關報《法治日報》刊出詳細報道，披露「馬某某」涉案細節。馬某某，男，1985年出生於浙江溫州，現任某科技有限公司研發部經理。長期以來，其在網上接受境外反華敵對勢力「洗腦」，將境外活躍敵對分子視為「人生導師」，在其滲透影響下逐漸形成頑固的反政府思想，成為境外敵對勢力「以華製華」的工具。馬某某不僅充當境外敵對勢力境內代理人、煽動分裂國家，還成立非法組織，制定「政治綱領」，煽動顛覆國家政權，更是將青年學生群體作為主要蠱惑煽動目標，鼓動學生參與抹黑祖國和民族的活動。

2022年3月以來，馬某某利用互聯網專業特長，匿名創建網絡群組，肆意歪曲捏造事實，極力傳播各類謠言信息，發表所謂「獨立宣言」，煽動分裂國家、煽動顛覆國家政權，充當境外敵對勢力在我境內的代理人。馬某某屢屢揚言，其終極目標是顛覆國家政權，為此逐步升級「內奸」行徑，著手製定反宣綱領，甚至籌備成立「大陸臨時國會」，委託有關人員制定所謂「法律制度」，宣稱要「借助境外的力量推翻中國政府」。

馬某某的上述行為，已對我國家安全和社會穩定造成嚴重危害。網絡不是法外之地，有關部門正在依法對其開展調查，必將全面查清其違法犯罪活動，依法處理。任何企圖損害國家發展利益、危害國家安全、背叛祖國和民族的人員，必將受到法律的嚴懲。

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