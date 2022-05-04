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恒指半日跌281點 美團跌近6％藍籌最差 京東健康瀉12％

港股半日低開低走，恒指以近半日低位收市，收報20,820點，跌281點或1.33%；恒生科技指數向下，收跌137點或3.11%，收報 4272點；國指同樣走低，半日跌141點或1.95%，收報7125點。

大型科技股受壓，騰訊（0700）收報367.6元，跌3.26%；阿里巴巴（9988）跌超過4%，收報96.2元；美團（3690）非執行董事、紅杉資本中國基金創始及執行合伙人沈南鵬減持8024萬股，套現逾62億元，美團半日跌近6％，收報162.2元，為表現最差藍籌；小米（1810）跌1.37%，收報11.5元；京東（9618）跌2.32%，收報244元。

藍籌中以九龍倉置業（1997）表現最好，半日升2.02%，收報37.95元。

互聯網醫療股偏軟，京東集團（9618）創辦人劉強東近日兩度減持系內京東健康（6618）股份884.04萬股，合共套現4.4億元，京東健康跌11.58%，收報44.3元；阿里健康（0241）跌5.44%，收報4.17元；平安好醫生（1833）跌3.96%，收報18.94元。

體育用品股受挫，李寧（2331）跌5.26%，報58.55元；安踏體育（2020）跌5.33%，收報86.95元；特步國際（1368）跌3.58%，收報11.3元。

生物醫藥股下跌，啟明醫療（2500）跌12.98%，收報11.8元；榮昌生物（9995）跌8.05%，報28元；心瑋醫療（6609）跌7.17% ，收報29.8元。

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