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恒指結束5連揚 收跌232點 恒科指插3％ 新奧逆市揚近3％冠藍籌

恒指午後續跌，結束5連揚，收市跌232點或1％ ，收報20,869點，成交額724.5億，為1月31日半日市後最少。國指收報7137點，跌129點或1.78%；恒生科技指數跌145點或3.29%，收報4264點。

大型科技股普遍走低，騰訊（0700） 收報368.4元，跌3.1%；阿里巴巴（9988） 收報96.55元，跌3.7%；美團（3690）收報164.5元，下跌4.6%；快手（1024）跌近6%，收報62.65元；百度（9888）跌超過3%，收報122.5元。

藍籌股方面，新奧（2688）升2.7%，收報109.1元，為表現最好藍籌；阿里健康（0241）是表現最差，全日跌7.5％，收報4.08元。

互聯網醫療股全日低迷，京東集團（9618）創辦人劉強東近日兩度減持系內京東健康（6618）股份884.04萬股，合共套現4.4億元，京東健康跌12.97%，收報43.6元；平安好醫生（1833）跌5.07%，收報18.72元。

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