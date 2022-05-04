Bowtie指，該行目前有6萬名客戶，總保障額超過400億元。該行去年推出不分細項自願醫保，去年每張保單金額由2500元增至4000元。顏耀輝指，該行目前主要發展醫療保障類產品，將投放在客戶服務和以科技改善效率，自願醫保3年未有上調保費，相對市場的靈活計劃去年加價平均5.4%。

保泰去年開設醫療診所業務，聯合創辦人兼聯合行政總裁陳鯤宇表示，首季業務受疫情影響，不過該行正計劃在九龍再開設其他診所，他表示為客戶提供身體檢查等預防性醫療服務，提升客戶健康有助減低保險成本。

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