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保泰：疫情幫助自願醫保每月增近千新客

保泰人壽 （Bowtie）開業3年，該行公布截至今年1月自願醫保的客戶量累計有1萬個，首季自願醫保保費收入較去年增加一倍，第五波疫情下每月新增近1000名客戶。該行聯合創辦人兼聯合行政總裁顏耀輝表示，第五波疫情帶動投保量急增，疫情剛開始時自願醫保的銷量按月上升七成，因為網上是唯一方便投保途徑。疫情過後對增長或有影響，不過過去該行增長，但向上趨勢穩定波動。

Bowtie指，該行目前有6萬名客戶，總保障額超過400億元。該行去年推出不分細項自願醫保，去年每張保單金額由2500元增至4000元。顏耀輝指，該行目前主要發展醫療保障類產品，將投放在客戶服務和以科技改善效率，自願醫保3年未有上調保費，相對市場的靈活計劃去年加價平均5.4%。

保泰去年開設醫療診所業務，聯合創辦人兼聯合行政總裁陳鯤宇表示，首季業務受疫情影響，不過該行正計劃在九龍再開設其他診所，他表示為客戶提供身體檢查等預防性醫療服務，提升客戶健康有助減低保險成本。 

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