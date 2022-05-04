根據大和披露，是次澳博爭取銀行融資需時較長，與需要滿足政府及銀行要求有關。在眾多大行中，以中信里昂對澳博的流動性預測看得最「熊」，其預計以澳博零收入作為估計下，只估計澳博手持現金水平只足夠營運3個月，看得較好的為瑞銀，估計澳博在沒有融資支持下，可營運至今年8月，可「燒錢」5個月。摩根大通則估計，澳博平均每月「燒錢」4億元，首季虧損中，更有40%約2億元，是與3月份訪澳旅客受到疫情影響而進一步受到限制有關。

摩根士丹利更稱，澳博單季燒錢近18億元，當中有3.5億元與上葡京開業的開支有關，另有5億元是與已結束營運的澳門黃金集團贖碼有關。澳博聯同博彩中介人的負債，低於籌碼負債水平，截至2021年底止為3.28億元。花旗的報告進一步稱，澳博無需為黃金廳結業而提供任何撇賬準備。至於衛星場方面，多份報告均指，目前只有英皇宮殿娛樂場叫停，在未來3年過渡期中，澳博需要處理的衛星場職工數目達6900人。

在上葡京的營運方面，花旗指出，該項目的日均開支按季減少11%至550萬元，並料今年第2季，旗下Versace品牌酒店有望開業。匯豐則預期，該項目有望在明年達致收支平衡。大和更透露，澳博已經申請將118張賭枱，調動至上葡京經營。

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