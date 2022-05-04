六大濠賭股旗下在澳門營運實體相繼向博彩監察協調局提交2021年度業績報告。經過疫情持續影響及「燒錢」下，在六大博企中，以金沙中國（1928）旗下持牌公司威尼斯人的資產淨值縮水最大，截至2021年底止的資產淨值或股東權益，跌至只餘17.46億元（澳門元、下同），按年減少78.71億元。在一眾博企中，其資產淨值最少，以負債而言，威尼斯人亦負債最重，達到796.77億元。
至於近日市場關注流動性的澳博（0880）旗下的澳娛綜合，2021年底止資產淨值按年減少42.6億元，只餘52.07億元，比威尼斯人為多，其負債為443.15億元。若以銀碼計，資產淨值下跌最多的為銀河娛樂（0027）旗下子公司銀河娛樂場，全年減少84.39億元，資產淨值或股東權益仍有119.08億元。其負債亦為眾博企中排第二，達532.62億元。
在眾博企中，唯一資產淨值或股東權益錄得增長的為永利澳門（1128）旗下永利渡假村（澳門），按年增長89.31億元。全澳門資產淨值及股東權益最高的博企為新濠國際（0200）旗下新濠博亞（澳門），資產淨值高達306.88億元。負債最輕磅的為美高梅中國（2282）旗下美高梅金殿，僅為213.39億元。
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