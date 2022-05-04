moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

澳門博企呈報財務數據 金沙旗下威尼斯人資產淨值最細僅餘17億

六大濠賭股旗下在澳門營運實體相繼向博彩監察協調局提交2021年度業績報告。經過疫情持續影響及「燒錢」下，在六大博企中，以金沙中國（1928）旗下持牌公司威尼斯人的資產淨值縮水最大，截至2021年底止的資產淨值或股東權益，跌至只餘17.46億元（澳門元、下同），按年減少78.71億元。在一眾博企中，其資產淨值最少，以負債而言，威尼斯人亦負債最重，達到796.77億元。

至於近日市場關注流動性的澳博（0880）旗下的澳娛綜合，2021年底止資產淨值按年減少42.6億元，只餘52.07億元，比威尼斯人為多，其負債為443.15億元。若以銀碼計，資產淨值下跌最多的為銀河娛樂（0027）旗下子公司銀河娛樂場，全年減少84.39億元，資產淨值或股東權益仍有119.08億元。其負債亦為眾博企中排第二，達532.62億元。

在眾博企中，唯一資產淨值或股東權益錄得增長的為永利澳門（1128）旗下永利渡假村（澳門），按年增長89.31億元。全澳門資產淨值及股東權益最高的博企為新濠國際（0200）旗下新濠博亞（澳門），資產淨值高達306.88億元。負債最輕磅的為美高梅中國（2282）旗下美高梅金殿，僅為213.39億元。

其他報道

時代中國上月合約銷售跌55%

京東首派息每股4.9元總金額逾150億元 劉強東袋21億

配合消費券發放 BoC Pay推68元迎新優惠吸客

順興料全年綜合溢利跌最少六成 派特別中期息3.5仙

四環醫藥擬分拆軒竹生物科技A股上市

大行料澳博再融資可額外取57億至60億流動資金備用

保泰：疫情幫助自願醫保每月增近千新客

恒指結束5連揚 收跌232點 恒科指插3％ 新奧逆市揚近3％冠藍籌

美國據報擬制裁海康威視　倘落實將影響多個採用海康威視鏡頭的國家

Prenetics首季收入達9200萬美元 EBITDA增長1.4%同創新高

歐盟推新一輪制裁俄國措施包括進口石油 油價現升逾2%

恒馳汽車據報在18個城市招募授權代理商

馬斯克弟弟會見烏克蘭副總理 討論戰後重建項目

【有片：埋身擊】比特幣以太幣未夠動力向上 投資者宜待突破後進埸

阜博集團：觀察股份有異常及違規交易 將諮詢識別及追究肇事者的方案 

星展降今年香港經濟增長至1.7% 上月起消費已逐步恢復

馬斯克批蘋果App Store抽佣太高

美國據報將評估是否延長加徵中國商品關稅

浙江嘉興放寬首置住房公積金貸款額度

恒指半日跌281點 美團跌近6％藍籌最差 京東健康瀉12％

Tesla據報將在上海設第二工廠 年產能或提升至100萬輛

鄭州今起封城一周　富士康：園區生產計劃不變