淡馬錫目前倉位中27%投資於中國，是新加坡以外最大的單一區域，截至2021年3月，淡馬錫管理規模達到3810億坡元（約2752億美元）。

過去一年，中國科技股陷入監管風暴，Rohit Sipahimalani承認其在滴滴（DIDI）的投資從股價角度看來並不佳，但他仍然看好中國此廣闊的市場，而當中一些科技股仍待政府相關的釐清。

但過去一年，淡馬錫持續削減在中國科技巨擘的持倉，包括阿里巴巴（BABA）及滴滴，以及該基金亦同時在中國在線教育領域蒙受損失。

Rohit Sipahimalani指出，許多中國互聯網領公司遭到重創，但認為在未來數月政策將愈見清晰，當中部分股份更甚具投資吸引力。

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