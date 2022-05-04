彭博報道，新加坡主權基金淡馬錫首席投資官Rohit Sipahimalani預期，中國經濟已近見底，中國經濟增長將隨著刺激政策在下半年反彈，相反歐美將出現下行。
淡馬錫目前倉位中27%投資於中國，是新加坡以外最大的單一區域，截至2021年3月，淡馬錫管理規模達到3810億坡元（約2752億美元）。
過去一年，中國科技股陷入監管風暴，Rohit Sipahimalani承認其在滴滴（DIDI）的投資從股價角度看來並不佳，但他仍然看好中國此廣闊的市場，而當中一些科技股仍待政府相關的釐清。
但過去一年，淡馬錫持續削減在中國科技巨擘的持倉，包括阿里巴巴（BABA）及滴滴，以及該基金亦同時在中國在線教育領域蒙受損失。
Rohit Sipahimalani指出，許多中國互聯網領公司遭到重創，但認為在未來數月政策將愈見清晰，當中部分股份更甚具投資吸引力。
其他報道
澳門博企呈報財務數據 金沙旗下威尼斯人資產淨值最細僅餘17億
恒指結束5連揚 收跌232點 恒科指插3％ 新奧逆市揚近3％冠藍籌
美國據報擬制裁海康威視 倘落實將影響多個採用海康威視鏡頭的國家
Prenetics首季收入達9200萬美元 EBITDA增長1.4%同創新高
【有片：埋身擊】比特幣以太幣未夠動力向上 投資者宜待突破後進埸
阜博集團：觀察股份有異常及違規交易 將諮詢識別及追究肇事者的方案