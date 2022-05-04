中國的疫情防控措施也影響到必勝客的表現，該品牌上季的同店銷售額持平。不過必勝客在美國的銷售也面臨壓力，美國市場上季的同店銷售額跌6%。Taco Bell是百勝唯一同店銷售額增長好過預期的品牌，同店銷售額增長達5%。

集團整體銷售額按年增4%至15.5億美元，預期為15.9億美元。剔除特許經營收益、俄羅斯業務的利潤和其他項目，百勝上季每股盈利1.05美元，低於分析師預期的每股1.07美元。

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