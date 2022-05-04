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召車業務好轉惟投資損手 Uber首季蝕460億元

召車軟件優步（Uber）（美：UBER）表示，正從新冠疫情的低潮恢復過來，毋須再為吸引司機而大灑金錢。在截至3月底的第一財季，隨着司機陸續恢復接單，優步的召車業務收入大幅增長，惟投資錄得巨額虧損。該公司第一季虧損59億美元（約460億港元），主要來自對東南亞召車平台Grab（美：GRAB）、自動駕駛技術公司Aurora（美：AUR）及滴滴出行（美：DIDI）的股權投資。

料全年首度錄得顯著正數現金流

優步上季的召車訂單總額（gross bookings）按年增長58%至107億美元，配送訂單總額按年增長12%至139億美元。全季整體收入按年增長136%至69億美元。優步行政總裁霍斯勞沙希（Dara Khosrowshahi）表示，4 月的召車訂單總額超越2019年同期水平。優步預計將在2022年全年產生「顯著的正現金流」，這將是該公司歷來首次。

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