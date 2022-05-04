召車軟件優步（Uber）（美：UBER）表示，正從新冠疫情的低潮恢復過來，毋須再為吸引司機而大灑金錢。在截至3月底的第一財季，隨着司機陸續恢復接單，優步的召車業務收入大幅增長，惟投資錄得巨額虧損。該公司第一季虧損59億美元（約460億港元），主要來自對東南亞召車平台Grab（美：GRAB）、自動駕駛技術公司Aurora（美：AUR）及滴滴出行（美：DIDI）的股權投資。