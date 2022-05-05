趙耀庭稱，過去數周，市場一直在估算聯儲局在五月的聯邦公開市場委員會中的緊縮程度，聯儲局剛剛在會議後宣布加息50個基點，並宣布將於六月開始縮減資產負債表。儘管如此，50個基點的加息仍是過去二十年內最大幅度的加息。在會議後的新聞發布會期間，美國股市急升，而債券收益率和美元下跌，因為主席鮑威爾緩解了市場對央行正在採取更進取的貨幣緊縮政策的擔憂。

趙耀庭稱，儘管核心物價和通脹仍然「過高」，而且聯邦公開市場委員會成員最近發表評論稱需要更大幅度的加息，但鮑威爾主席在「接下來的幾次會議」中引導了一個更加溫和的貨幣緊縮路線，即加息50個基點，並且央行並沒有「積極考慮」在六月和七月加息75個基點。

趙耀庭稱，鑑於最近的第一季度工資價格數據按季環比增長5.8%，具體指引反對更進取加息的舉措有些令人出乎意料。儘管如此，鮑威爾表示「我們沒有看到工資價格指數式上升」。周五將公布的的平均時薪數據應該能更清楚地說明經濟是否正在經歷工資價格指數式上升。趙耀庭估計，美國的工資可能會繼續面臨上行​​壓力，儘管核心通脹的其他部分可能會在今年下半年開始降溫。

趙耀庭稱，即便如此，政策失誤的風險仍然很高，一方面可能收緊速度不足以對抗通脹，又或者過於鷹派的立場導致當前商業周期結束。儘管聯儲局在2022年落實政策正常化，但預計 Omicron後經濟重啟的持續勢頭將有助於維持美國的增長。迄今為止，美國的實際收入受到通脹上升的影響，但健康的家庭資產負債表有助於維持消費者支出，預計這一個動力繼續幫助家庭度過通脹風暴。

趙耀庭稱，總體而言，認為聯邦公開市場委員會決定和鮑威爾的遠期加息指引表明，聯儲局在應對高通脹水平的同時繼續嘗試實現軟著陸。聯儲局將在今年餘下時間繼續以盡可能快的速度達至中性政策利率為目標，以符合當前的市場預期。風險主要是收益率進一步上行，鑑於緊縮環境，美國和亞太地區股市可能會繼續經歷一些波動。迄今為止，全球市場在很大程度上從容應對這種緊縮政策，美國債券迄今為止剛面對了較大的震盪。

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