美國聯儲局加息50基點，並於6月1日開始每月縮表475億美元。聯儲局主席鮑威爾表示接下來幾次會議，有可能加息50個基點，但沒有積極考慮加息75個基點。聯儲局並沒有表現強硬的鷹派，刺激美股大幅反彈。內地A股長假後復市低開高走，港股大幅高開後卻受壓。