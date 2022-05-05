美國聯儲局加息50基點，並於6月1日開始每月縮表475億美元。聯儲局主席鮑威爾表示接下來幾次會議，有可能加息50個基點，但沒有積極考慮加息75個基點。聯儲局並沒有表現強硬的鷹派，刺激美股大幅反彈。內地A股長假後復市低開高走，港股大幅高開後卻受壓。
恒指高開後最多升415點、高見21,284點掉頭向下，升幅曾收窄至53點，半日收報21,006點，升137點或0.66%。成交依然淡靜，半日僅596億元。除了科網股及資源股反彈外，整體缺乏焦點。
美團（3690）阿里（9988）早市最多升約半成，前者半日收市仍升3%，後者升不足2%。油股跟隨油價上升，連帶煤股礦石航運都有反彈。電動車股做好，理想（2015）半日升近4%，但鋰電材料贛鋒（1772）先升後回半日升2%。醫藥、物管即市回吐壓力大，碧桂園服務（6098）半日倒跌。
長飛光纖（6869）過去兩個月在250天線約11元以下整固，今早異動大漲，有走出谷底迹象。公司首季業績保持強勁，純利增1.4倍。業務有望受惠於5G、數據中心等新基建投資。早前公司宣布收購深圳上市公司博創（深：300548）股權，有利協同，提升發展及優勢維持增長。股價走勢上，長飛今早升穿11元阻力後愈升愈有，上升動力增且呈向上突破。回調料於11元有支持，短線上望12元有阻力。
劉思明