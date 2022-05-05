美國聯儲局今日凌晨一如預期加息0.5厘，主席鮑威爾表示未來兩次會加息各0.5厘，渣打大中華區高級經濟師劉健恆表示，未來兩次通脹、就業數據等指標不太可能會令聯儲局預期轉變，不過至7月會議時，通脹屆時放緩，就業未如目前旺盛，將收窄加息空間。該行預期，聯儲局7月加息0.25厘後將會暫緩，至12月再加息0.25厘，至年底加至1.75厘。
聯儲局宣布下月起縮表475億美元，至9月起每月縮表950億美元，對市場資金充裕程度影響，劉健恆指出要縮至疫情前的4萬億美元需時4年，因此在最初1至2年市場對資金緊縮不會有太大感覺，惟會反映在貸款利率上。
劉健恆指出，今次加息0.5厘是歷來較重手的決定，市場已對此有所預期，而鮑威爾表示目前沒有一次過加息0.75厘的考慮，沒有出現最緊縮情况，對市場氣氛有所紓緩，美元指數從103點回落至102.6點，反映市場避險情緒下降。他又指，至7月聯儲局或放緩加息，減低對經濟影響，可降低對滯脹的憂慮。
目前港匯企在7.8489，渣打香港及大灣區金融市場主管曾繼志認為，港匯觸及7.85的弱方兌換保證的速度會較上次2018年周期為慢，2018年初次觸發時港美息差有100點子，但目前只有60點子，2018年銀行體系總結餘為1800億元，現在則有3400億元，資金更為充裕，因此觸及7.85的動力較上次低，港匯未必如上次波動。
對於港元拆息走勢，渣打預期3個月HIBOR會升至1.9厘，較目前有1.15厘上升空間。至於與按揭相關的1個月HIBOR，曾繼志指出3個月以下HIBOR較受銀行體系總結餘影響，較聯儲局加息更大，過去短息在銀行體系總結餘降至2000億元後會上升較快，因此要視乎港匯停留在7.85多久時間。他又指出，從期貨和銀行體系總結餘，目前資金進出正常，沒有大幅資金流出。
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