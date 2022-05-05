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PMI遜預期人幣貶值 恒指高開後倒跌76點 20天線得而復失 南北水齊走

鮑威爾暗示加息50點子，利好美股隔晚向上，港股今早亦跟隨向上，但內地公布上月服務業PMI遠遜預期後，人民幣重拾貶值，港股午後亦由升轉跌。恒指今早高開293點後，曾升最多415點，半日升幅收窄，午後進一步下跌最多92點，全日高低波幅508點。恒指連跌2日，累計跌308.49點；科指國指3連跌。

恒指收市跌76點或0.36%，報20793點，成交金額1007億元，較上日增加39.03%；國指跌19點或0.28%，報7117點。恒生科技指數收報4258點，跌0.14%。

騰訊（0700）、匯控（0005）、建行（0939）拖累大市。阿里巴巴（9988）、港交所（0388）、美團（3690）貢獻恒指較多。

藍籌26隻升，39隻下跌，1隻無升跌。百威（1876）升6.82%，收報21元，是升幅最大的藍籌，藥明生物（2269）跌5.41%，收報54.2元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股16隻升，13隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是百度（9888）收報125.7元，升2.61%；跌幅最大的是比亞迪電子（0285）收報14.96元，跌4.35%。

恒指20天線(21042.88點)得而復失。科指守住20天線(4237.04點)，受制於50天線(4478.3點)。

北水南下合計淨流出8.11億元，終止連續2日流入，對上一次單日淨流出是4月25日。南水北上合計淨流出23.62億元人民幣，終止單日流入。

午後消息股表現

京東（9618）理解SEC列入除牌名單決定，將繼續遵守中美相關法律。收報241.6元，升0.83%。

今早及隔晚消息股表現

李寧（2331）申請註冊「寧咖啡 NING COFFEE」商標。收報59.35元，跌0.08%。

美證交再將88間中概股臨時名單，新增公司表現如下，京東（9618）收報241.6元，升0.83%。嗶哩嗶哩（9626）收報179元，升1.53%。網易（9999）收報147.5元，跌1.67%。小鵬汽車（9868）收報101.1元，升2.33%。蔚來（9866）收報137.8元，升0.36%。華能國電（0902）收報3.9元，跌6.02%。中鋁（2600）收報3.49元，跌0.85%。汽車之家（2518）收報58.5元，升1.56%。華住（1179）收報24.3元，升1.67%。中通快遞（2057）收報216.2元，跌0.28%。攜程（9961）收報182.1元，跌1.41%。東航（0670）收報2.64元，跌3.65%。南航（1055）收報4.29元，跌4.03%。中國移動（0941）收報51.5元，跌0.39%。寶尊電商（9991）收報21.3元，升2.16%。

百威亞太（1876）首季多賺29%，收入增1.5%。收報21元，升6.82%。

中國有色礦業（1258）首季預估盈利按年升33%。收報3.85元，升1.05%。

受中國疫情防控拖累，肯德基母企百勝上季利潤遜預期。百勝中國（9987）收報330.8元，跌0.24%。

匯控（0005）、平保（2318）據報本月中商討分拆亞洲業務建議。匯控收報50.45元，跌0.59%。平保（2318）收報51元，跌0.58%。

淡馬錫料中國經濟近見底，科網股具吸引力。騰訊（0700）收報366.4元，跌0.54%；阿里巴巴（9988）收報96.7元，升0.16%；美團（3690）收報164.7元，升0.12%。

深交所：支援房企合理融資，鼓勵公司回購大股東增持。中海外（0688）收報25.4元，跌0.78%；龍湖（0960）收報39.55元，跌1%；華潤置地（1109）收報35.8元，跌1.78%；碧桂園（2007）收報5.38元，跌1.28%。

澳門博企呈報財務數據，金沙中國（1928）旗下威尼斯人資產淨值最細僅餘17億。收報17.44元，跌3.11%。

時代中國（1233）上月合約銷售跌55%。收報2.69元，跌2.54%。

京東（9618）首派息每股4.9元總金額逾150億元，劉強東袋21億。收報241.6元，升0.83%。

順興（1637）發盈警，料全年綜合溢利跌最少六成，派特別中期息3.5仙。收報0.445元，跌3.26%。

四環醫藥（0460）擬分拆軒竹生物科技A股上市。見52周低1.16元，收報1.16元，跌6.45%。

大行料澳博（0880）再融資可額外取57億至60億流動資金備用。收報3.3元，跌1.79%。

破頂股表現

破頂股包括，海昌海洋公園（2255）創上市新高，見6元，收報5.98元，升10.74%；匯聚科技（1729）創上市新高，見1.84元，收報1.81元，升7.1%；國泰（0293）創52周高，見8.45元，收報8.23元，升1.6%；太平洋酒吧（8432）創52周高，見0.145元，收報0.126元，升4.13%；電能實業（0006）創52周高，見54.4元，收報53.85元，升0.28%；伊泰（3948）創52周高，見14元，收報13.54元，升4.96%；思捷（0330）創52周高，見1.68元，收報1.67元，升9.15%；中渝置地（1224）創52周高，見2元，收報2元，升0.5%；現代傳播（0072）創52周高，見0.88元，收報0.74元，升209.62%；中國中鐵（0390）創52周高，見5.88元，收報5.6元，跌3.61%。

破底股方面

破底股包括，佳兆業美好（2168）創上市新低，見5.01元，收報5.03元，跌1.95%；三葉草生物（2197）創上市新低，見5.11元，收報5.2元，跌4.94%；騰盛博藥（2137）創上市新低，見7.62元，收報7.63元，跌4.51%；榮昌生物（9995）創上市新低，見26.85元，收報27.7元，跌0.36%；和黃醫藥（0013）創上市新低，見19.4元，收報19.68元，跌2.09%；毅德國際（1396）創上市新低，見0.255元，收報0.27元，跌12.9%；佳源國際（2768）創上市新低，見1.15元，收報1.2元，升0.84%；堃博醫療（2216）創上市新低，見2.3元，收報2.45元，無升跌；人瑞人才（6919）創上市新低，見6.06元，收報6.3元，跌1.56%；國藝（8228）創上市新低，見0.02元，收報0.025元，跌19.35%；四環醫藥（0460）見52周低1.16元，收報1.16元，跌6.45%；李氏大藥廠（0950）見52周低1.83元，收報1.83元，跌3.68%；捷榮國際（2119）見52周低0.92元，收報0.92元，跌2.13%；太睿國際控股（1010）見52周低1.35元，收報1.55元，跌4.32%；晨訊科技（2000）見52周低0.27元，收報0.27元，跌3.57%；太陽國際（8029）見52周低0.28元，收報0.28元，無升跌；宏光（6908）見52周低3.88元，收報4元，跌2.2%；萊爾斯丹（0738）見52周低0.55元，收報0.55元，無升跌；英皇娛樂（0296）見52周低0.61元，收報0.62元，跌1.59%；凱升控股（0102）見52周低0.067元，收報0.068元，升1.49%；太和控股（0718）見52周低0.068元，收報0.072元，升2.86%；恒盛地產（0845）見52周低0.157元，收報0.17元，跌1.16%。

異動股

上升異動股，包括，現代傳播（0072）創52周高，見0.88元，收報0.74元，升209.62%；看通集團（1059）收報0.57元，升21.28%；豐德麗（0571）收報0.32元，升16.36%；英皇文化產業（0491）收報0.044元，升12.82%；上海復旦（1385）收報25.3元，升10.96%；海昌海洋公園（2255）創上市新高，見6元，收報5.98元，升10.74%；松齡（1989）收報0.56元，升9.8%；兗煤澳洲（3668）收報33.2元，升9.39%；思捷（0330）創52周高，見1.68元，收報1.67元，升9.15%；山東新華製藥股份（0719）收報7.2元，升9.09%；冠均國際（1629）收報0.49元，升8.89%。

下跌異動股，包括，太陽娛樂（8082）收報0.058元，跌20.55%；國藝（8228）創上市新低，見0.02元，收報0.025元，跌19.35%；樂透互娛（8198）收報0.33元，跌15.38%；冠軍科技集團（0092）收報0.062元，跌13.89%；毅德國際（1396）創上市新低，見0.255元，收報0.27元，跌12.9%；卓越教育集團（3978）收報0.29元，跌12.12%；瑞爾集團（6639）收報12.2元，跌10.95%；鳳祥（9977）收報1.36元，跌9.93%；珠光控股（1176）收報1.29元，跌9.79%；盛諾集團（1418）收報0.159元，跌9.66%；融信中國（3301）收報2.32元，跌9.38%。

 

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