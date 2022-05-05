鮑威爾暗示加息50點子，利好美股隔晚向上，港股今早亦跟隨向上，但內地公布上月服務業PMI遠遜預期後，人民幣重拾貶值，港股午後亦由升轉跌。恒指今早高開293點後，曾升最多415點，半日升幅收窄，午後進一步下跌最多92點，全日高低波幅508點。恒指連跌2日，累計跌308.49點；科指國指3連跌。