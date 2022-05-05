該行指出，招商局港口的收入和債務償付應不會受到斯里蘭卡當地船運需求或外匯管控變化的影響，因為該公司的收入主要以美元計價並在境外交易。招商局港口在斯里蘭卡的兩處港口，科倫坡國際集裝箱碼頭和漢班托塔港國際港口集團主要從事轉運業務，繼續正常運營。漢班托塔港的擴建計劃大部分可自主決定，主要用於升級設備，擴大集裝箱業務規模。

在最不利的情景下，該行指，招商局港口在斯里蘭卡的業務可能全線暫停。但他們認為此情景發生的可能性很低；即使發生，該公司2022年的經營性資金流對債務的比率只會小幅下降至9%至10%，略低於他們在基準情景下預測的10%至12%，但仍高於導致他們下調其個體信用狀況評估的臨界點6%。

他們估算，斯里蘭卡業務在2022至2023年將佔招商局港口收入的13%至15%，佔EBITDA的8%至10%。該公司持有科倫坡國際集裝箱碼頭有限公司85%的股份，持有漢班托塔港國際港口集團公司65%的股份。招商局港口股價今日收報13.9元，跌1.69%。

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