調查顯示高達87%受訪者認為財富傳承規劃非常重要或頗重要，普遍認為要到達某些人生重要階段時才適合開始規劃，尤其是在子女出生時（23%）及退休時（20%），亦有兩成人認為愈早規劃愈好。但事實上有過半數受訪者（54%）仍未開始規劃，可見他們的心態及行動之間存在巨大落差。值得留意的是，有14%受訪者認為要在自己或家人突然遇上不幸（如意外、疾病等）時才適合作財富傳承規劃。對於少數認為財富傳承規劃完全不重要或頗不重要的受訪者（13%）而言，38% 想將財富留給自己使用，34%認為自己沒有很多財富。

保誠首席市場拓展及保險夥伴營銷總監吳詩雅表示，「當被問及最常用的方式將財富傳承給家人時，有77%受訪者傾向以保險計劃傳承財富給親人」。此外，調查亦發現疫情令市民的財富管理態度有所轉變，76%受訪者表示他們的財富於過去兩年的疫情期間並無增加，情況在家庭總入息愈低的受訪者中愈為普遍。而財富有明顯減少的受訪者則佔近三成（29%），平均跌幅約22%。在最近疫情及經濟環境的影響下，約三分之一受訪者的投資風險取向較去年保守（36%），81%表示自己的理財策略有所改變，例如：投資低風險產品（35%）、轉持現金減少投資（27%）及投資流動性高的產品（19%）。

另外，保誠推出「雋富多元貨幣計劃」，設有3年或5年供款年期的終身股東全資分紅計劃，該計劃可以多次分拆保單成數份、無限次更換受保人及委任後備受保人，確保財富能夠一直傳承下去，亦迎合投保者在不同國家理財的需要。而保單可以多次轉換貨幣，包括美元、港元、人民幣、澳元、加元或英鎊共6種貨幣。

吳詩雅表示，在醫保的APE增長12%，推動了2021年實現了9%新業務增長。其中自願醫保及延期年金業務表現尤其出色，而佔上年的市場份額分別為19% 及17%，並且躋身市場前三名。

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