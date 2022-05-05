1、2月合計的零售業總銷貨價值的修訂估計按年跌4.9%。2021年同期比較，2022年首季的零售業總銷貨價值的臨時估計下跌7.6%。

3月份總銷貨價值中，網上銷售佔11.7%，臨時估計為28億元，按年升30.9%。1、2月合計升39%。首季則按年升36.3%。

銷貨價值最高的是其他未分類消費品，其次為電器及其他未分類耐用消費品。按年下跌最多的是鞋類、有關製品及其他衣物配件（下跌55.4%）、眼鏡店（下跌42.8%）、服裝（下跌39.4%）、珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物（下跌36.8%）、傢具及固定裝置（下跌23.7%）。

另一方面，超級市場貨品的銷貨價值則按年上升2.6%。

政府發言人表示，由於本地第五波疫情及因而實施的社交距離措施繼續約束市面人流和打擊消費氣氛，零售業總銷貨價值在3月按年進一步急跌。

展望未來，發言人指出近期本地疫情改善，社交距離措施得以逐步放寬，加上四月初發放的第一期電子消費券，將為零售業帶來支持。因此社會各界務須繼續與政府齊心合力，進一步穩定本地疫情。

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