貝殼昨日在美股收報14.41美元（相當於37.46港元），跌0.55%。按每手100股計算，每手入場費逾3700港元。

公司表示，已發行及流通在外的普通股為37.93億股，包括29.08億股A類普通股及8.85億股B類普通股，包括Propitious Global持有的將於緊隨介紹上市完成後轉換為A類普通股的7.27億股B類普通股。

美國證券管理委員會(SEC)於上月21日將貝殼等17間公司列入有退市風險的相關發行人暫定名單(Provisional list)。

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