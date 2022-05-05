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長和電訊業務首季毛利逾17億歐元 與去年相若

長江和記（0001）旗下歐洲及港澳電訊業務旗艦CK HUTCHISON GROUP TELECOM HOLDINGS Ltd（CKHGT）公布首季數據，季內活躍用戶數目達4180萬名，按年增長2%；合約客戶流失率為1.1%，按年減少0.1個百分點。財務方面，收益按年減少1%，只有24.26億歐元；毛利則有17.13億歐元，與去年相若，按年微增0.5%，按季則微跌2.5%。

CKHGT指出，季內的資本開支達5億歐元，按年減少33%；債務淨額更按年大減22%至只有46億歐元。在眾營運地區中，英國的電訊業務毛利按年增加1%至3.64億英鎊，按季則減少1%。該集團稱，儘管英國社會流動性增加，惟第一季市場環境仍然嚴峻。活躍合約客戶達817.1萬人，按年及按季分別增加8%及1%，全數抵消流動虛擬網絡營運商競爭引致之非合約客戶流失。活躍合約客戶總人數比例仍然維持84%高水平，有助提供穩定的毛利貢獻。透過實施強勁保留客戶措施，首季的月均客戶流失率為1.1%，按年減少0.2個百分點。季內的資本開支按年增加7%，達1.62億英鎊。

意大利的電訊業務受到批發收益減少影響，致首季毛利只有7.46億歐元，按年及按季均減少5%，隨著毛利率趨於穩定，毛利總額百分比企穩在80%水平。季內的資本開支達1.39億歐元，按年減少68%。活躍合約客戶數目按年減少2%至938.7萬人，月均客戶合約流失率為1.3%，按年及均季俱減少0.1個百分點。當地業務擬於今年推出5G服務。

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