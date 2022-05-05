網絡安全公司Cybereason指出，有關黑客活動至少可以追溯到 2019 年，大量數據可能在此期間被盜，目標包括可廣泛應用於製藥與航天領域的材料機密。Cybereason研究人員Assaf Dahan指出，這群黑客所竊取的是企業的知識產權（IP），明顯是最高等級的間諜行動。

《美國有線新聞網絡》（CNN）引述美國官員與網路情報分析師估計，有關黑客行動或源於中國「中國製造2025」計劃，實現中國在航空航天和生物醫學領域等領域取得進步。

中國官方否認有關事件，中國駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇表示，中國絕對不會鼓勵、支持，或縱容任何網路攻擊。另外，外交部發言人趙立堅批評，美國一邊毫無根據的在網絡安全問題上指責中國，另一邊濫用世界領先的網絡技術實施大規模監控竊密。

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他又指，「抹黑別人洗白不了自己。事實早已證明，美國是當之無愧的黑客帝國、監控帝國、竊密帝國。美國應當深刻躬身自省，停止針對中國和全球的網絡竊密行徑，停止在網絡安全問題上向他國潑髒水的行徑，做一個真正負責任的網絡空間行為者。相關企業也應該秉持專業精神，避免淪為美國出於政治目的製造虛假信息、抹黑他國的幫兇。」