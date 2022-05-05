此雙燃料動力巡邏船的設計，裝備和保養均以遠洋船舶為基礎，提供24小時全天候服務，協助加強安全可靠的海上操作並在緊急情況下作出快速疏散。這兩艘巡邏船是根據聯合船塢與香港液化天然氣接收站公司之間的長期租賃合約和服務協定而建造，作為支援中電控股（0002）及港燈（2638）在香港首階段海上液化天然氣接收站的營運。

這兩艘船目前由珠海顯利造船公司建造。聯合船塢則為該接收站兩艘雙燃料動力巡邏船的獨家服務供應商及運營商，該公司旗下的香港打撈及拖船，提供該兩艘巡邏船的監察追蹤系統與其岸上的控制中心無縫銜接，可以傳送實時海上交通數據及天氣訊息，以便作出更安全的預防措施，確保有效控制，並提供即時回應及協助。聯合船塢行政總裁樊熾輝表示，相比傳統船用燃料，使用天然氣作為船用燃料，將可以减少80%的有害大氣污染物包括顆粒物、氮氧化物和硫氧化物的排放。

聯合船塢原為長和及太古合作經營，自2021年8月起，該公司股權全歸長和擁有，其主要提供海事服務及工程解決方案，並且提供拖船服務。

其他報道

網絡安全公司報告揭中國黑客竊取歐美及亞洲等30多間企業商業數據

貝殼下周三介紹形式上市 每手入場費3700元

聯交所譴責五洲國際前主席舒策城及舒策丸

被SEC列入名單 中鋁：將繼續監測市場發展並評估所有戰略選擇

財經花生︱英皇娛樂斥七位數資金投資元宇宙業務 暑假推張敬軒元宇宙產品

招行入稟向匯源果汁大股東追42億