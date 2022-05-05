中國銀行（香港）宣布，為中國中化控股旗下先正達集團（香港）牽頭，安排一筆45億美元（約351億港元）的3年期可持續發展表現掛鉤銀團貸款，成為亞太區內迄今最大規模的同類型貸款，亦是國家今年以來金額最大的銀團貸款。中銀香港擔任該筆銀團貸款的牽頭行、協調行、代理行，以及可持續發展結構顧問，並邀請香港品質保證局為該筆貸款擔任獨立外部審核機構。
中銀香港作為是次銀團貸款的可持續發展結構顧問，協調客戶、香港品質保證局及參貸銀行等，根據《可持續發展表現掛鉤貸款原則》設計貸款結構，以及為客戶訂立可持續發展目標。該銀團貸款將用於再融資及一般企業用途，包括支持落實相關可持續發展指標。
中銀香港環球企業金融部總經理盧莹表示，這是先正達首次在國際市場籌組的銀團貸款，亦是其首筆可持續發展表現掛鉤貸款。該銀團貸款原計劃籌組25億美元，因市場反應熱烈，最終增至45億美元。中銀香港將繼續牽頭籌組更多綠色及可持續發展銀團貸款項目，協助客戶踐行綠色可持續發展理念，支持實現『碳達峰、碳中和』的目標。先正達香港的母公司先正達集團，是中化旗下農化板塊的運營平台，也是全球最大的農化公司，業務遍佈100多個國家。
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