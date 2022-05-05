中銀香港作為是次銀團貸款的可持續發展結構顧問，協調客戶、香港品質保證局及參貸銀行等，根據《可持續發展表現掛鉤貸款原則》設計貸款結構，以及為客戶訂立可持續發展目標。該銀團貸款將用於再融資及一般企業用途，包括支持落實相關可持續發展指標。

中銀香港環球企業金融部總經理盧莹表示，這是先正達首次在國際市場籌組的銀團貸款，亦是其首筆可持續發展表現掛鉤貸款。該銀團貸款原計劃籌組25億美元，因市場反應熱烈，最終增至45億美元。中銀香港將繼續牽頭籌組更多綠色及可持續發展銀團貸款項目，協助客戶踐行綠色可持續發展理念，支持實現『碳達峰、碳中和』的目標。先正達香港的母公司先正達集團，是中化旗下農化板塊的運營平台，也是全球最大的農化公司，業務遍佈100多個國家。

其他報道

網絡安全公司報告揭中國黑客竊取歐美及亞洲等30多間企業商業數據

貝殼下周三介紹形式上市 每手入場費3700元

聯交所譴責五洲國際前主席舒策城及舒策丸

被SEC列入名單 中鋁：將繼續監測市場發展並評估所有戰略選擇

財經花生︱英皇娛樂斥七位數資金投資元宇宙業務 暑假推張敬軒元宇宙產品

招行入稟向匯源果汁大股東追42億

傳美國計劃制裁海康威視 中國外交部：嚴重關切 正密切關注有關動向

保誠調查發現疫情令約三分之一受訪者財富減少22% 投資取向較去年保守

標普：斯里蘭卡主權違約不影響招商局港口當地業務

PMI遜預期人幣貶值 恒指高開後倒跌76點 20天線得而復失 南北水齊走

罷免「股神」提案遭壓倒性否決 巴菲特繼續出任巴郡董事長

寶馬首季多賺2.6倍 受惠中國合營重新估值

經絡曹德明︰料港匯將觸及弱方

恒生維持最優惠年利率

Gucci美國部分門店將接受加密貨幣付款

滬指連升4個交易日 兩市成交額逾9000億人幣

法興與新加坡據報達成協議 允許逾10名本港銀行家遷至當地

渣打：料美國7月後將暫緩加息 至年底加息至2.25厘

JobsDB伙foodpanda推抗疫支援計劃 商戶免費登招聘廣告