嗶哩嗶哩稱，公司在香港聯交所上市的Z類普通股及本公司在納斯達克掛牌的美國存託股可以互相轉換，公司亦將繼續遵守中國及美國的適用法律及法規，並致力保持其於納斯達克和香港聯交所的上市地位。

美國證交會昨日再將80多家中國企業納入自美國證交所「臨時除牌名單」，包括京東（9618）、拼多多、網易（9999）和嗶哩嗶哩等中概股。根據2020年公布的《外國公司問責法》，若在美國上市的外國公司連續3年拒絕審計要求，將有可能被除牌，這意味被列入名單的公司最快於2024年被紐約證交所或納斯達克交易所除牌。

嗶哩嗶哩今日收報179元，全日升1.5%。

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