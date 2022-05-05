嗶哩嗶哩（9626）發公告表示，得悉就美國證券交易委員會 （SEC）按《外國公司問責法案》將該公司暫定為委員會識別的發行人。該法案認定本公司所聘用並就2021年表格20-F所載的本公司財務報表出具審計意見的審計師，其審計底稿不能獲美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）全面檢查及調查。
嗶哩嗶哩稱，公司在香港聯交所上市的Z類普通股及本公司在納斯達克掛牌的美國存託股可以互相轉換，公司亦將繼續遵守中國及美國的適用法律及法規，並致力保持其於納斯達克和香港聯交所的上市地位。
美國證交會昨日再將80多家中國企業納入自美國證交所「臨時除牌名單」，包括京東（9618）、拼多多、網易（9999）和嗶哩嗶哩等中概股。根據2020年公布的《外國公司問責法》，若在美國上市的外國公司連續3年拒絕審計要求，將有可能被除牌，這意味被列入名單的公司最快於2024年被紐約證交所或納斯達克交易所除牌。
嗶哩嗶哩今日收報179元，全日升1.5%。
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