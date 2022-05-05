配售股份佔縱橫遊經擴大後股本的16.67%，交易完成後，大股東縱橫遊投資控股（由陳淑薇、袁士強及袁振寧持有）於縱橫遊的持股，將由原來的64%攤薄至53.34。

縱橫遊表示，由於2019冠狀病毒持續，世界各地實施旅遊限制擾亂公司的旅行及旅遊業務運作。因此，自截至去年3月底止財政年度以來，公司的旅遊相關產品及服務分部產生的收入及毛利極少。董事認為，配售為公司籌集額外資金以支付營運開支及加強財務狀況的良機，同時擴大公司的資本及股東基礎，並維持穩健營運資金狀況以減輕公司的流動資金壓力。

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