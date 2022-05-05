陳茂波表示，聯儲局收緊貨幣政策，除了會減弱美國經濟的動力外，也會影響全球資金流向以至其他經濟體的資金充裕程度，對環球經濟的穩步復蘇構成壓力，令香港面對的外部環境更具挑戰。此外，環球金融市場或會更為波動，部分基本因素較弱的新興市場經濟體面對的壓力，包括貨幣貶值和資金外流將較顯著，政府會繼續關注相關風險。

同時，政府需要注視加息對資產市場、信貸質素、本地消費和投資活動，以及經濟氣氛的影響，也要關注其對市民及中小企造成的負擔。陳茂波表示，對市民而言，港元拆息上升將增加他們的按揭還款開支。雖然本港住宅物業過半數已沒有按揭貸款，近期新做的住宅按揭貸款的平均供款對入息比率處於37%，且都通過加息3厘的壓力測試，反映系統風險已多方面管理；不過，在經濟仍未全面恢復、失業率偏高、許多市民收入受壓的環境下，對部分正在供樓的小業主而言，加息將增添他們供樓的壓力及對生活的憂慮。

對於中小企而言，疫情對業務的打擊仍在，全球供應鏈及物流運輸也未完全暢通，令經營仍然艱難，持續加息意味其償還貸款的壓力亦逐步增加。