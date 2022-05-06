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市場轉憂慮滯脹 美股三大指數齊創近2年最大跌幅 道指跌1063點

前聯儲局副主席Richard Clarida稱短期利率必須加到至少3.5%、習近平重申堅持「動態清零」的防疫總方針，市場轉憂慮滯脹，美股重挫，三大指數齊創近2年最大跌幅，悉數蒸發日前的升幅，納指更見2020年11月30日後最低。

道瓊斯工業平均指數收跌1063點，跌幅3.13%，報32997點。標普500指數收跌153點，跌幅3.57%，報4146點。納斯達克綜合指數收跌647點，或5%，報12317點。

道指成份股全跌，家得寶跌5.14%，報299.11美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低106點，而默沙東跌0.58%，報88.01元，是拖累道指跌幅最少的藍籌，拖低道指3點。

科技股方面，蘋果收市報156.77元，跌5.57%，谷歌母公司Alphabet收市報2330.11元，跌4.7%，亞馬遜收市報2328.14元，跌7.56%，Facebook收市報208.28元，跌6.77%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.71%，報438點。德國DAX指數收跌0.49%，報13902點；法國CAC 40指數跌0.43%，報6368點；英國富時100指數收漲0.14%，報7503點。