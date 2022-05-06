道瓊斯工業平均指數收跌1063點，跌幅3.13%，報32997點。標普500指數收跌153點，跌幅3.57%，報4146點。納斯達克綜合指數收跌647點，或5%，報12317點。

道指成份股全跌，家得寶跌5.14%，報299.11美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低106點，而默沙東跌0.58%，報88.01元，是拖累道指跌幅最少的藍籌，拖低道指3點。

科技股方面，蘋果收市報156.77元，跌5.57%，谷歌母公司Alphabet收市報2330.11元，跌4.7%，亞馬遜收市報2328.14元，跌7.56%，Facebook收市報208.28元，跌6.77%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.71%，報438點。德國DAX指數收跌0.49%，報13902點；法國CAC 40指數跌0.43%，報6368點；英國富時100指數收漲0.14%，報7503點。