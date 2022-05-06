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港股ADR跌475點 夜期低水637點 美期亞股向下 南水休市

美股向下，港股ADR跌475點或2.34%，報20318點，即月恒指夜期跌489點，報20156點，夜期低水637點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌3.59%，折合報353.23元；阿里巴巴（9988）跌3.97%，折合報92.86元；美團（3690）跌4.39%，折合報157.46元；匯控（0005）跌2.16%，折合報49.36元；建行（0939）跌1.39%，折合報5.52元。

道期現跌0.094%；標期現跌0.03%；納期現升0.07%。日股現跌0.77%，韓股現跌1.31%，澳股現跌2.19%。

紐油現跌0.24%或0.27美元，報107.99美元；布油現跌0.24%或0.27美元，報110.63美元；金價現跌0.09%或1.72美元，報1875.46美元。

滬港通及深港通北向休市。

今日焦點股份可留意：

蔚來（9866）擬於新加坡第二上市。

百濟神州（6160）首季盈轉虧，蝕28.7億人幣。

縱橫遊（8069）折讓兩成配股籌2248萬元，以減輕流動資金壓力。

新濠博亞（0200）首季淨虧損按年減少21%至1.833億美元。

嗶哩嗶哩（9626）：得悉被美列入可能除牌名單，將力保美國及香港上市地位。

巨騰國際（3336）上半年局部業務受中國防疫措施影響，延誤部分訂單交貨。

中通快遞（2057）稱續確保遵守中美相關法律法規。

景福（0280）發盈喜，料全年綜合溢利最多升約1.2倍。

澳門五一假期錄13.6萬旅客入境，按年跌18.2%。留意濠賭股。

華潤置地（1109）：王祥明辭任主席，李欣接任。

長和（0001）旗下聯合船塢為兩電接收站雙燃料巡邏船提供服務。另，長和電訊業務首季毛利逾17億歐元，與去年相若。

被SEC列入名單，中鋁（2600）：將繼續監測市場發展並評估所有戰略選擇。

招行（3968）入稟向匯源果汁大股東追42億。

標普：斯里蘭卡主權違約不影響招商局港口（0144）當地業務。

 

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