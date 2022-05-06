恒指今早低開506點或2.44%，是4月25日後最大跌幅，開市報20287點，成交金額28億元；國指今早低開187點或2.64%，報6929點。恒生科技指數開市報4098點，跌3.76%。
騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、匯控（0005）拖累大市。恒地（0012）、恒地（0012）、恒地（0012）貢獻恒指較多。
藍籌0隻升，60隻下跌，6隻無升跌。美團（3690）跌5.89%，報155元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股0隻升，30隻下跌。升幅最大的是金山軟件（3888）開市報22.65元，跌1.09%；跌幅最大的是小鵬（9868）開市報90.85元，跌10.14%。
恒指跌穿10天線(20480.64點)。科指跌穿10天線(4127.49點)、20天線(4203.48點)。
蔚來（9866）擬於新加坡第二上市。開市報121元，跌12.19%。
百濟神州（6160）首季盈轉虧，蝕28.7億人幣。開市報95.4元，跌3%。
縱橫遊（8069）折讓兩成配股籌2248萬元，以減輕流動資金壓力。開市報0.4元，升14.29%。
新濠博亞（0200）首季淨虧損按年減少21%至1.833億美元。無成交，報6.05元。
嗶哩嗶哩（9626）：得悉被美列入可能除牌名單，將力保美國及香港上市地位。開市報168.1元，跌6.09%。
巨騰國際（3336）上半年局部業務受中國防疫措施影響，延誤部分訂單交貨。無成交，報1.4元。
中通快遞（2057）稱續確保遵守中美相關法律法規。無成交，報216.2元。
景福（0280）發盈喜，料全年綜合溢利最多升約1.2倍。無成交，報0.41元。
澳門五一假期錄13.6萬旅客入境，按年跌18.2%。新濠國際發展（0200）無成交，報6.05元；美高梅中國（2282）無成交，報4.5元；澳博（0880）開市報3.22元，跌2.42%；永利澳門（1128）開市報4.79元，跌2.84%；銀河娛樂（0027）開市報44.9元，跌0.66%；金沙中國（1928）開市報16.88元，跌3.21%。
華潤置地（1109）：王祥明辭任主席，李欣接任。開市報35.5元，跌0.84%。
長和（0001）旗下聯合船塢為兩電接收站雙燃料巡邏船提供服務。另，長和電訊業務首季毛利逾17億歐元，與去年相若。開市報55.7元，跌0.27%。
被SEC列入名單，中鋁（2600）：將繼續監測市場發展並評估所有戰略選擇。開市報3.35元，跌4.01%。
招行（3968）入稟向匯源果汁大股東追42億。開市報45.8元，跌1.93%。
標普：斯里蘭卡主權違約不影響招商局港口（0144）當地業務。開市報13.8元，跌0.72%。
破底股包括，騰盛博藥（2137）創上市新低，見7.45元，開市報7.45元，跌2.36%；和黃醫藥（0013）創上市新低，見18.54元，開市報18.54元，跌5.79%；康希諾生物（6185）見52周低75.05元，開市報75.05元，跌0.99%；四環醫藥（0460）見52周低1.11元，開市報1.11元，跌4.31%；創科實業（0669）見52周低97.8元，開市報97.8元，跌5.14%；信達生物（1801）見52周低20.1元，開市報20.1元，跌4.51%；恒隆集團（0010）見52周低15.1元，開市報15.1元，跌1.18%；美東汽車（1268）見52周低23.25元，開市報23.25元，跌5.3%。
異動股
上升異動股，包括，縱橫遊（8069）開市報0.4元，升14.29%；創勝集團醫藥（6628）開市報22.4元，升0.45%；現代傳播（0072）開市報0.8元，升8.11%；凱升控股（0102）開市報0.072元，升5.88%；金川國際（2362）開市報0.99元，升3.13%；南方東英元宇宙概念ETF（3034）開市報6.87元，升2.54%；三葉草生物（2197）開市報5.32元，升2.31%；環球新材（6616）開市報4.09元，升1.49%；統一企業中國（0220）開市報6.98元，升1.31%；裕元工業（0551）開市報11.58元，升1.05%；麗珠醫藥（1513）開市報27元，升0.75%。
下跌異動股，包括，蔚來集團（9866）開市報121元，跌12.19%；小鵬汽車（9868）開市報90.85元，跌10.14%；萬國數據（9698）開市報29.3元，跌6.54%；兗煤澳洲（3668）開市報31.05元，跌6.48%；嗶哩嗶哩（9626）開市報168.1元，跌6.09%；美團（3690）開市報155元，跌5.89%。
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