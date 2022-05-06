港元現報7.8493元升值1點子，曾貶值最多2點子，貶值至7.8496元，是2019年5月30日7.8497元後最弱。今早亦曾升值最多2點子，報7.8492元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.22點子至0.04792%；1星期HIBOR跌0.73點子至0.07119%；2星期HIBOR跌0.14點子至0.10935%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.71點子至0.74893%；6個月期HIBOR升2.51點子至1.32685%；12個月期HIBOR升7.12點子至2.30512%。

美元指數現報103.675貶值0.077點或0.07%。

美元1個月期LIBOR報0.84514%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.6679%，連續4日擴闊，利差是2019年5月23日後最低，當日差距為-0.7255%。

對上一次連續4日擴闊，是2022年4月29日，當日利差報-0.5971%。

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