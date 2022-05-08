這些數字都反映第五波疫情高峰之際對經濟的巨大衝擊。雖然預計隨著疫情逐步受控及經濟活動稍為恢復，經濟數據將略有改善，但內部經濟恢復需時，外圍環境持續不明朗且風險增大，都不利本港今年的經濟狀況。

而美聯儲上周加息0.5厘，是22年來首次加幅達到半厘，即使聯儲局官員的言論，暫時淡化了未來更大幅度加息的可能，但卻已確立了今年餘下時間仍會多次加息的趨勢，累計幅度可能達到2.5厘或更多，局方亦確定了縮減資產負債表的規模和步伐，兩者疊加對全球資金供應帶來根本性影響。與此同時，英國和澳洲央行亦加息0.25厘。環球市場擔心地緣政局持續緊張、通脹升溫、經濟步入衰退的可能，以至匯率波動等等，都為資金流向及資產價格增添不確定性。上星期美股及港股都曾大幅波動。

陳茂波指，本港以至環球市場在過去十多年都處於低息環境中，低資金成本有利於借貸及營商，也緩和了供樓人士的利息負擔。不過，這次踏入加息周期亦意味情況將有所逆轉，特別是疫情下經濟還未完全恢復，須關注加息對市民或中小企造成的負擔。

在樓市方面，港元拆息上升將增加供樓人士的按揭還款開支。雖然本港住宅物業過半數已沒有按揭貸款，近期新造的住宅按揭的平均供款對入息比率處於37%，且都通過加息3厘的壓力測試，反映系統風險已從多方面受管理。

不過，在經濟仍未全面恢復之際，對部份正供樓的市民而言，加息難免會增添其還款壓力和對生活的憂慮。至於樓市的走勢，除了息率因素，也受市場供求、資金充裕程度及對經濟前景預期所左右。

對中小企而言，疫情對市場需求和供應鏈均造成打擊，經營仍然困難，加息亦將加重中小企償還貸款的壓力等。