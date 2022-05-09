集團副總裁，兼傳染病治療領域負責人David Margolis表示，目前全球大多數新冠肺炎感染病例為奧密克戎BA.2亞型變異株感染，因此這些數據為安巴韋單抗和羅米司韋單抗聯合療法的長效性和持久性，提供了及時的洞察，支持其作為潛在的新方案，來幫助那些亟待更多治療方案的患者。聯合療法對阿爾法B.1.1.7)、貝塔(B.1.351)等共10種變異株，保持中和活性。

集團總裁兼大中華區總經理羅永慶表示，他們已經收到內地近20個省市衛健委等抗疫機構或部門、逾百家醫療機構和商業公司的採購意向和儲備需求。他律將繼續與全球監管機構，和他們的合同研發生產組織（「CDMO」）密切協作，將這一臨床驗證療法提供給有需要的患者。該集團的聯合療法緊急使用授權申請，正在由美國食品和藥品管理局（FDA）進行審核，目前正在等待其完成對他們所委任的CDMO的生產現場核查。北京市藥品監督管理局目前亦正在進行藥品上市許可持有者核查和申請進行審核。