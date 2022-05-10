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美股見逾13個月低 道指跌653點 油價跌逾3% 比特幣跌穿3萬美元

對通脹和經濟前景的擔憂拖累隔晚美股連跌第3日，道指、標指見13個月低，納指見18個月低。歐盟準備減輕俄羅斯石油制裁方案的力度，原油期貨大跌，布油跌3.1%，紐油跌6.1%。比特幣隔晚曾挫11%，今早再跌逾3%，曾低見29992.37美元，是2021年7月21日29498美元後最低。

聯儲局發布的半年度《金融穩定報告》警告，由於俄烏戰爭、貨幣緊縮和高通脹帶來的風險上升，主要金融市場的流動性狀況已經惡化。美國財長耶倫認為，並未對金融市場穩定造成直接威脅。

道瓊斯工業平均指數收跌653點，跌幅1.99%，報32245點。標普500指數收跌132點，跌幅3.21%，報3991點。納斯達克綜合指數收跌521點，或4.3%，報11623點。

波音跌10.47%，報133.31美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低102點，而3M升1.91%，報152.38元，貢獻道指18點。

科技股方面，蘋果收市報152.06元，跌3.31%，谷歌母公司Alphabet收市報2250.22元，跌2.79%，亞馬遜收市報2175.78元，跌5.21%，Facebook收市報196.21元，跌3.71%。

歐洲STOXX 600指數收跌2.9%，報417點。德國DAX指數收跌2.15%，報13380點；法國CAC 40指數跌2.76%，報6086點；英國富時100指數收跌2.32%，報7216點。

 