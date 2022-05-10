個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌5.99%，折合報32828元；阿里巴巴（9988）跌7.86%，折合報83.25元；美團（3690）跌8.98%，折合報142.9元；匯控（0005）跌2.5%，折合報47.77元；建行（0939）跌1.66%，折合報5.41元。

道期現跌0.366%；標期現跌0.42%；納期現跌0.39%。日股現跌1.87%，韓股現跌2.01%，澳股現跌2.26%。

紐油現跌0.38%或0.4美元，報102.69美元；布油現跌0.4%或0.42美元，報105.51美元；金價現升0.07%或1.39美元，報1855.56美元；美國10年期債息現跌1.68%或0.0511厘，報2.9827厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司公布業績，包括，雅居樂（3383）、理想汽車（2015）等。

吉利（0175）：13億入股雷諾韓國公司34%。

騰盛博藥（2137）：新冠療法獲逾百機構採購意向。

大悅城（0207）近11億人民幣購蘇州高新區住宅地。

舜宇光學（2382）4月手機鏡頭升3.5%。

長城（2333）4月銷量跌逾4成，東風跌6成。

比亞迪（1211）長沙廠被指污染環境，市政府已展開調查。

蒙牛（2319）向法國達能收購雅士利25%股權，作價每股1.2元並提全購。

信置（0083）伙大股東黃氏家族近40億購星洲物業。

名仕快相（8483）上季虧損擴大至373萬元。

太古地產（1972）公布，太古廣場首季零售銷售額跌9%，寫字樓租金跌幅擴大至18%。

雅居樂（3383）、中駿集團（1966）上月賣樓跌逾五成。

弘陽地產（1996）上月售樓少64%。

汽車之家（2518）任曾岩為新首席財務官。

蕭若元場外減持易還財務（8079）逾34%股權，套現658萬。

正榮地產（6158）4月合約銷售額按年大跌84.4%。

謝瑞麟（0417）獲6間銀行貸款共8.2億。

易鑫（2858）首季汽車融資交易總數按年升27%。

路勁（1098）首季銷售額按年跌46.3%。

港燈（2638）南丫島風力發電場料最快2027年營運，每年發電量可供12萬家庭用。

港交所（0388）：戴志堅將於月底退休，姚嘉仁及莊博禮接手。

避險心態拖累購車需求，中國上月汽車銷量近乎斬半。留意車股。

HMVOD視頻（8103）停止由JPEX提供軟件及系統。

中石油（0857）：沒有尋求以打折價格採購俄羅斯石油及天然氣。

碧桂園（2007）上月售樓跌57%。

合景泰富（1813）上月賣樓跌66%。

中國金茂（0817）4月銷售額57%。

融信（3301）上月售樓跌69%。

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