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恒指低開701點 科指挫5.9% 見逾1個月最大跌幅 蒙牛跌7.6%

恒指今早低開701點或3.51%，報19300點，成交金額39億元；國指今早低開294點或4.33%，報6515點。恒生科技指數開市報3796點，跌5.93%，是3月25日後最大跌幅。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、匯控（0005）拖累大市。創科實業（0669）、恒隆地產（0101）、恒隆地產（0101）貢獻恒指較多。

藍籌1隻升，61隻下跌，4隻無升跌。創科實業（0669）升0.37%，報95元，是升幅最大的藍籌，蒙牛（2319）跌7.64%，報35.65元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股0隻升，30隻下跌。升幅最大的是舜宇（2382）見52周低99.8元，開市報99.8元，跌0.3%；跌幅最大的是萬國數據（9698）開市報25.6元，跌14.38%。

恒指續低於10天線(20318.34點)。科指續低於10天線(4100.81點)。

多間公司公布業績，績前表現如下，雅居樂（3383）開市報3.42元，跌0.87%。理想汽車（2015）開市報76元，跌10.64%。

吉利（0175）：13億入股雷諾韓國公司34%。開市報10.88元，跌6.21%。

騰盛博藥（2137）：新冠療法獲逾百機構採購意向。開市報8.3元，升13.85%。

大悅城（0207）近11億人民幣購蘇州高新區住宅地。無成交，報0.295元。

舜宇光學（2382）4月手機鏡頭升3.5%。見52周低99.8元，開市報99.8元，跌0.3%。

長城（2333）4月銷量跌逾4成，東風跌6成。見52周低9.09元，開市報9.09元，跌6.48%。

比亞迪（1211）長沙廠被指污染環境，市政府已展開調查。開市報207.8元，跌9.1%。

蒙牛（2319）向法國達能收購雅士利25%股權，作價每股1.2元並提全購。見52周低35.65元，開市報35.65元，跌7.64%。

信置（0083）伙大股東黃氏家族近40億購星洲物業。開市報10.66元，無升跌。

名仕快相（8483）上季虧損擴大至373萬元。無成交，報0.079元。

太古地產（1972）公布，太古廣場首季零售銷售額跌9%，寫字樓租金跌幅擴大至18%。開市報18.52元，跌2.32%。

雅居樂（3383）、中駿集團（1966）上月賣樓跌逾五成。雅居樂開市報3.42元，跌0.87%。中駿集團（1966）無成交，報1.28元。

弘陽地產（1996）上月售樓少64%。無成交，報2.65元。

汽車之家（2518）任曾岩為新首席財務官。開市報53.6元，跌1.47%。

蕭若元場外減持易還財務（8079）逾34%股權，套現658萬。停牌。

正榮地產（6158）4月合約銷售額按年大跌84.4%。開市報0.55元，跌1.79%。

謝瑞麟（0417）獲6間銀行貸款共8.2億。無成交，報1.01元。

易鑫（2858）首季汽車融資交易總數按年升27%。開市報0.79元，無升跌。

路勁（1098）首季銷售額按年跌46.3%。無成交，報6.35元。

港燈（2638）南丫島風力發電場料最快2027年營運，每年發電量可供12萬家庭用。開市報7.77元，升0.13%。

港交所（0388）：戴志堅將於月底退休，姚嘉仁及莊博禮接手。開市報320.8元，跌2.08%。

避險心態拖累購車需求，中國上月汽車銷量近乎斬半。汽車股重挫，吉利（0175）開市報10.88元，跌6.21%；比亞迪（1211）開市報207.8元，跌9.1%；廣汽集團（2238）開市報6.22元，跌2.96%；東風集團股份（0489）無成交，報5.57元；長城汽車（2333）見52周低9.09元，開市報9.09元，跌6.48%；北京汽車（1958）開市報2.29元，跌1.29%；慶鈴汽車股份（1122）無成交，報1.38元；小鵬汽車（9868）開市報79.3元，跌13%；

五菱（0305）開市報0.93元，跌2.11%；理想汽車（2015）開市報76元，跌10.64%；蔚來集團（9866）開市報109元，跌10.66%。

HMVOD視頻（8103）停止由JPEX提供軟件及系統。無成交，報1.03元。

中石油（0857）：沒有尋求以打折價格採購俄羅斯石油及天然氣。開市報3.71元，跌6.08%。

碧桂園（2007）上月售樓跌57%。開市報4.7元，跌3.29%。

合景泰富（1813）上月賣樓跌66%。開市報2.82元，跌1.74%。

中國金茂（0817）4月銷售額57%。開市報2.31元，跌2.94%。

融信（3301）上月售樓跌69%。開市報2.09元，升2.96%。

破頂股表現

破頂股包括，雅士利國際（1230）創52周高，見1.05元，開市報1.05元，升14.13%。

破底股方面

破底股包括，佳兆業美好（2168）創上市新低，見4.5元，開市報4.5元，跌3.23%；華泰證券（6886）創上市新低，見9.87元，開市報9.87元，跌1.2%；國泰君安（2611）創上市新低，見9.31元，開市報9.31元，跌1.9%；成實外教育（1565）創上市新低，見0.25元，開市報0.25元，跌45.65%；中手游（0302）創上市新低，見1.94元，開市報1.94元，跌3%；維亞生物（1873）創上市新低，見2.15元，開市報2.15元，跌3.15%；諾輝健康（6606）創上市新低，見14.5元，開市報14.5元，跌1.23%；和黃醫藥（0013）創上市新低，見17元，開市報17元，跌5.24%；錦欣生殖（1951）創上市新低，見4.35元，開市報4.35元，跌3.55%；易居企業（2048）創上市新低，見0.65元，開市報0.65元，跌2.99%；中國太保（2601）創上市新低，見16.14元，開市報16.14元，跌3.58%；京東物流（2618）創上市新低，見14.98元，開市報14.98元，跌2.98%；優然牧業（9858）創上市新低，見3.04元，開市報3.04元，跌0.98%；舜宇（2382）見52周低99.8元，開市報99.8元，跌0.3%；小米（1810）見52周低10.64元，開市報10.64元，跌4.14%；長城汽車（2333）見52周低9.09元，開市報9.09元，跌6.48%；天倫燃氣（1600）見52周低4.23元，開市報4.23元，跌2.53%；信達生物（1801）見52周低18.48元，開市報18.48元，跌5.91%；康希諾生物（6185）見52周低71.95元，開市報71.95元，跌1.71%；中生製藥（1177）見52周低3.66元，開市報3.66元，跌2.66%；現代牙科（3600）見52周低2.61元，開市報2.61元，跌2.25%；呷哺呷哺（0520）見52周低2.94元，開市報2.94元，跌4.23%；世界華文媒體（0685）見52周低0.25元，開市報0.25元，跌7.41%；捷榮國際（2119）見52周低0.91元，開市報0.91元，跌1.09%；晶門半導體（2878）見52周低0.465元，開市報0.465元，跌3.12%；粵運交通（3399）見52周低0.78元，開市報0.78元，跌3.7%；蒙牛（2319）見52周低35.65元，開市報35.65元，跌7.64%；招商銀行（3968）見52周低42.1元，開市報42.1元，跌4.43%；潤啤（0291）見52周低39.2元，開市報39.2元，跌4.16%；華潤啤酒（0291）見52周低39.2元，開市報39.2元，跌4.16%；中國飛鶴（6186）見52周低6.93元，開市報6.93元，跌1.42%；現代牧業（1117）見52周低1.06元，開市報1.06元，跌1.85%；見52周低35.65元，開市報35.65元，跌7.64%；協鑫新能源（0451）見52周低0.122元，開市報0.122元，跌3.17%；中國有贊（8083）見52周低0.119元，開市報0.119元，跌1.65%；恒隆集團（0010）見52周低15元，開市報15元，跌0.53%；金川國際（2362）見52周低0.9元，開市報0.9元，跌2.17%。

異動股

上升異動股，包括，雅士利國際（1230）創52周高，見1.05元，開市報1.05元，升14.13%；騰盛博藥（2137）開市報8.3元，升13.85%；山東新華製藥股份（0719）開市報8.21元，升8.6%；華潤醫藥（3320）開市報4.41元，升7.56%；晨鳴紙業（1812）開市報2.98元，升6.81%；創勝集團醫藥（6628）開市報20.95元，跌0.48%；愛康醫療（1789）開市報4.2元，升3.7%；凱升控股（0102）開市報0.062元，升3.33%；融信中國（3301）開市報2.09元，升2.96%；君實生物（1877）開市報60.1元，升2.3%；。

下跌異動股，包括，成實外教育（1565）創上市新低，見0.25元，開市報0.25元，跌45.65%；百濟神州（6160）開市報83.45元，跌14.98%；恒偉集團（8219）開市報0.41元，跌14.58%；萬國數據（9698）開市報25.6元，跌14.38%；小鵬汽車（9868）開市報79.3元，跌13%；京東（9618）開市報199.3元，跌12.05%；蔚來集團（9866）開市報109元，跌10.66%。

 