新世界發展（0017）位於香港國際機場航天城項目「 K11 ATELIER 11 SKIES」，預計將於2022年2025年分階段開幕。其中第一期甲級商廈空間，預計於2022年7月正式落成並啓用。
集團指，上述11 SKIES鄰近香港國際機場二號客運大樓、亞洲國際博覽館及新落成酒店，總樓面面積約57萬平方呎，包括3幢甲級寫字樓定位各有不同，主要涵蓋財富管理、健康和醫療服務，以及為計劃擴展大灣區業務的企業提供大灣區辦公室，目前已有近20間來自不同專業服務領域的企業亦將於場內設立據點。
以「縱向創意城市」為設計概念，11 SKIES 提供靈活的開放式租用空間、共享工作空間及内設的公共休憩空間，鼓勵突破性思維的交流，創造獨特的創意生態。3幢寫字樓設標準和開放式辦公室，供租戶靈活選擇，其中可租用空間由1259 至 28481方呎不等。另外，4幢寫字樓設合共12個特色租用空間，混合零售及辦公空間用途，適合財富管理公司等租戶建立面向客戶的服務中心。
11 SKIES 透過「航天走廊」自動駕駛運輸系統接駁港珠澳大橋香港口岸；另設 地面交通樞紐2800個停車位，方便來自香港、內地和國際市場的顧客及人才以各種交通模式抵達。
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