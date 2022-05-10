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理想首季非美會計準則轉賺 按季則跌三成

理想汽車（2015）公布首季業績，淨虧損1090萬元（人民幣，下同），按年大幅收窄，去年同期淨虧損3.6億元。 按非美國公認會計準則計，首季轉虧為盈，淨利潤為4.77億元，去年同期虧損1.77億元，按季淨利潤則跌30.5%。

季內，收入按年升1.7倍至95.62億元，按季跌10%。當中，車輛銷售收入按年升1.7倍至93.09億元，按季跌10.3%；車輛毛利率為22.4%，按年升5.5個百分點。首季毛利為21.63億元，按年升2.5倍，毛利率為22.6%，按年升5.3個百分點。

理想汽車首席財務官李鐵表示，儘管行業面臨供應鏈的限制，但在強勁交付的推動下，季內收入按年升1.7倍，車輛毛利率保持穩健，連續第八個季度實現經營活動現金淨流入，達18.3億元。理想汽車創始人、董事長兼首席執行官李想表示，雖然近期疫情的反彈和供應鏈的波動對全行業帶來挑戰，並且短期內仍存在不確定性，但集團對組織的韌性充滿信心。

首季理想 ONE 的交付量為 3.17萬輛，按年升1.5倍，按季則跌一成。理想汽車今日收報10.5港元，全日跌3.5%。

 

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