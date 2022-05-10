中海外（0688）公布，2022年4月份合約銷售額203.62億元人民幣（下同），按年下跌35.8%。2022年首四個月的累計合約銷售額686.42億元，按年下跌43.3%。截至2022年4月底，累計已認購物業銷售額為132.64億元，預期將於往後數月內轉化為合約物業銷售。
土儲方面，中海外在4月份於成都、長沙、寧波 和南京共收購了五幅地塊，應佔樓面面積合共約95.3萬平方米，相關土地收購應付的土地出讓金約105.93億元。今年首四個月收購的土地累計應佔樓面面積約170.2萬平方米，累計應付的土地出讓金約為253.36億元。
中海外宏洋（0081）公布，2022年4月份合約銷售額29.1億元，按年下跌52.8%。2022年首四個月的累計合約銷售額120.68億元，按年下跌44.3%。
截至2022年4月底，累計認購未簽約額8.39億元。在4月份，集團於寧夏回族自治區銀川市和江蘇省南通市新增項目2個，總權益發展面積33.43萬平方米，需支付地價近19億元。
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