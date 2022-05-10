2020年8月12日，在浙江溫州某小區內，陳姓車主駕駛特斯拉Model 3高速衝撞停車場的攔截桿。當時陳指控特斯拉煞車失靈，特斯拉當時的檢測結果為「車主誤踩加速踏板，車輛沒有問題」，雙方就此對簿公堂，其後陳姓車主被揭發說謊，法院判定車主敗訴，須向Tesla道歉並賠償5萬元人民幣。陳姓車主當時表示不能接受有關判決。

陳姓車主在道歉信中提到，「事故發生以後，我雖明知自己把油門當作煞車踩了，但我心有不甘，便從8月份開始捏造內容。」

陳姓車主又透露，在他進行上述行為時，有上海「封姓車主」聯繫他，給他介紹某平台，平台給他安排有專門律師，並且承包所有費用。而且河南車主張女士和天津車主韓先生，也都有和他聯繫，期間張女士邀請他一起寫聯名書集體訴訟，但是被其拒絕。可留意的是，信中提及的河南車主張女士，正是曾在上海車展時站在車頂上的維權人士。

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「車頂維權」張女士：沒有「蠱惑」對方維權

河南張女士發文反駁該道歉信內容不實。她指，陳姓車主於去年3月10日主動添加自己微信好友，並且提供了電話，希望張女士給予維權上的協助。張女士透露，陳氏曾向其發了100元紅包，但被她拒絕。她又指，在陳氏接觸自己前，已開始自主維權，重申她沒有「蠱惑」對方的行為。

此外，張女士表示，她起訴特斯拉的案件原來審限期滿時間是2022年4月8日，但是目前已經延期至7月28日才能出判決，法院給出的延長事由是「案情疑難、複雜」。她稱，現時正在跟律師溝通，將會發律師函追究溫州車主及寫道歉信的始作俑者的法律責任。

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