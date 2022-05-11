市場預期今晚公布的4月通脹升幅將縮小至8.1%，隔夜美股暫止跌，三大指數曾創一周最大升幅。不過，最終道指倒跌，4日累跌1900.32點；標指、納指升幅收窄並連續第4日陰燭。其他通脹相關消息方面，克利夫蘭聯儲行長稱若通脹下半年仍不緩和，則贊成更大幅度加息。美國總統拜登表示正在權衡是否通過降低關稅來應對高通脹。