市場預期今晚公布的4月通脹升幅將縮小至8.1%，隔夜美股暫止跌，三大指數曾創一周最大升幅。不過，最終道指倒跌，4日累跌1900.32點；標指、納指升幅收窄並連續第4日陰燭。其他通脹相關消息方面，克利夫蘭聯儲行長稱若通脹下半年仍不緩和，則贊成更大幅度加息。美國總統拜登表示正在權衡是否通過降低關稅來應對高通脹。
道瓊斯工業平均指數收跌84點，跌幅0.27%，報32160點。標普500指數收漲9點，升幅0.25%，報4001點。納斯達克綜合指數收漲114點，或0.99%，報11737點。
家得寶跌1.98%，報291.16美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低38點，而微軟升1.86%，報269.5元，貢獻道指32點。
科技股方面，蘋果收市報154.51元，升1.61%，谷歌母公司Alphabet收市報2287.9元，升1.67%，亞馬遜收市報2177.18元，升0.06%，Facebook收市報197.65元，升0.73%。
歐洲STOXX 600指數收漲0.68%，報420點。德國DAX指數收漲1.16%，報13534點；法國CAC 40指數漲0.51%，報6116點；英國富時100指數收漲0.37%，報7243點。