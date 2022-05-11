個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.19%，折合報337.15元；阿里巴巴（9988）跌3.51%，折合報82.98元；美團（3690）跌2.16%，折合報148.52元；匯控（0005）跌0.36%，折合報48.28元；建行（0939）跌0.45%，折合報5.48元。

道期現升0.037%；標期現升0.13%；納期現升0.33%。日股現升0.09%，韓股現升0.06%，澳股現跌0.61%。

紐油現跌0.8%或0.8美元，報98.96美元；布油現跌0.77%或0.78美元，報101.67美元；金價現跌0.3%或5.66美元，報1832.61美元；美國10年期債息現跌0.52%或0.0157厘，報2.9751厘。

今日焦點股份可留意：

貝殼（2423）上市，美股收市價11.83元，每股等值為30.76港元。

永利澳門（1128）首季虧損擴大16%。

鴻騰精密科技（6088）首季持續經營淨利潤升169%。

港鐵（0066）就沙中線過海段訂補充協議，料經營權付款淨額10.36億。

疫情反覆拖累供應鏈，丘鈦科技（1478）4月攝像頭模組銷量按月跌13%。

香港科技探索（1137）宣布，新冠疫情緩和，HKTVmall上月訂單額按月下跌4.3%。

合生創展（0754）上月賣樓跌逾四成，越秀地產合約銷售升61%。

中糧家佳康（1610）上月豬肉銷售均價按年跌46%。

宏安地產（1243）簽14.5億3.5年期俱樂部貸款。

現代牙科（3600）與瑞爾訂立戰略合作諒解備忘錄。

寶勝國際（3813）上月收入跌近四成，錄120萬人幣。

中海外（0688）4月合約銷售跌35%。

中海宏洋（0081）4月合約銷售跌52%。

遠洋（3377）4月合約銷售跌28%。

禹洲（1628）4月合約銷售跌71%。

佳源（2768）4月合約銷售跌48%。

理想（2015）首季非美會計準則轉賺，按季則跌三成。

嚐高美（8371）：將於旺角雅蘭中心開設山見台式火鍋餐廳。

新世界（0017）航天城11，SKIES，首階段7月啟用。

澳門金融情報室：首季博彩業可疑交易報告按年增14%。留意賭股。

乘聯會：上月乘用車銷量跌36％，今月銷量估計仍有較大負增長。留意車股。

吉利（0175）4月汽車總銷量按年跌28%。

其他報道

永利澳門首季虧損擴大16%

憧憬通脹放緩 美股曾創一周最大升幅 道指倒跌84點 標指納指向上