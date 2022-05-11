恒指今早低開121點或0.63%，報19511點，成交金額23億元；國指今早低開45點或0.69%，報6612點。恒生科技指數開市報3872點，跌0.86%。
阿里巴巴（9988）、友邦（1299）、匯控（0005）拖累大市。中行（3988）、中銀香港（2388）、長實集團（1113）貢獻恒指較多。
藍籌18隻升，30隻下跌，18隻無升跌。中生製藥（1177）升1.61%，報3.79元，是升幅最大的藍籌，阿里巴巴（9988）跌2.67%，報83.7元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股5隻升，18隻下跌，7隻無升跌。升幅最大的是理想（2015）開市報80.5元，升1.32%；跌幅最大的是攜程（9961）開市報157元，跌3.27%。
恒指續低於10天線(20315.89點)。科指續低於10天線(4118.41點)。
貝殼（2423）上市，美股收市價11.83元，每股等值為30.76港元。無成交。
永利澳門（1128）首季虧損擴大16%。開市報4.5元，升0.9%。
鴻騰精密科技（6088）首季持續經營淨利潤升169%。開市報1.01元，無升跌。
港鐵（0066）就沙中線過海段訂補充協議，料經營權付款淨額10.36億。開市報42.55元，升0.24%。
疫情反覆拖累供應鏈，丘鈦科技（1478）4月攝像頭模組銷量按月跌13%。開市報5.05元，升0.8%。
香港科技探索（1137）宣布，新冠疫情緩和，HKTVmall上月訂單額按月下跌4.3%。開市報6.06元，升0.17%。
合生創展（0754）上月賣樓跌逾四成，越秀地產合約銷售升61%。開市報13.86元，跌1.56%。
中糧家佳康（1610）上月豬肉銷售均價按年跌46%。開市報3.18元，升1.27%。
宏安地產（1243）簽14.5億3.5年期俱樂部貸款。無成交，報0.068元。
現代牙科（3600）與瑞爾訂立戰略合作諒解備忘錄。無成交，報2.52元。
寶勝國際（3813）上月收入跌近四成，錄120萬人幣。無成交，報0.88元。
中海外（0688）4月合約銷售跌35%。開市報23.1元，跌2.33%。
中海宏洋（0081）4月合約銷售跌52%。無成交，報4.2元。
遠洋（3377）4月合約銷售跌28%。無成交，報1.51元。
禹洲（1628）4月合約銷售跌71%。開市報0.48元，升1.05%。
佳源（2768）4月合約銷售跌48%。開市報1.16元，升4.5%。
理想（2015）首季非美會計準則轉賺，按季則跌三成。開市報80.5元，升1.32%。
嚐高美（8371）：將於旺角雅蘭中心開設山見台式火鍋餐廳。無成交，報1元。
新世界（0017）航天城11，SKIES，首階段7月啟用。開市報28.55元，無升跌。
澳門金融情報室：首季博彩業可疑交易報告按年增14%。永利澳門（1128）開市報4.5元，升0.9%；銀河娛樂（0027）開市報41.5元，無升跌；金沙中國（1928）開市報15.52元，升1.04%。
乘聯會：上月乘用車銷量跌36％，今月銷量估計仍有較大負增長。比亞迪（1211）開市報215元，無升跌；長城汽車（2333）開市報9.08元，跌0.33%；小鵬汽車（9868）開市報81.6元，跌0.61%；理想汽車（2015）開市報80.5元，升1.32%；蔚來集團（9866）開市報109元，跌0.55%。
吉利（0175）4月汽車總銷量按年跌28%。開市報11.22元，升0.54%。
破底股包括，恒隆集團（0010）見52周低14.7元，開市報14.7元，跌0.27%；中遠海運（0517）見52周低2.25元，開市報2.25元，跌1.32%。
異動股
上升異動股，包括，陸慶（8052）開市報0.023元，升15%；瑞風新能源（0527）開市報0.163元，升12.41%；安山金控（0033）開市報2.35元，升10.85%；李氏大藥廠（0950）開市報1.9元，升9.83%；科濟藥業（2171）開市報11.1元，升9.68%；歌禮製藥（1672）開市報4.02元，升6.35%；同方泰德（1206）開市報0.54元，升5.88%；新城悅（1755）開市報8.19元，升5.81%；復星醫藥（2196）開市報31.5元，升5%；佳源國際（2768）開市報1.16元，升4.5%；旭輝永升服務（1995）開市報8.85元，升4.12%。
下跌異動股，包括，南方東英元宇宙概念ETF（3034）平上市低位5.89元，開市報6.4元，跌1.23%；鷹君（0041）開市報17.2元，跌5.6%；新東方（9901）開市報8.1元，跌5.15%；復銳醫療（1696）開市報6.79元，跌5.03%；百勝中國（9987）開市報295元，跌4.35%；貿易通（0536）開市報1.12元，跌4.27%；香港寬頻（1310）開市報8.94元，跌3.97%；攜程集團（9961）開市報157元，跌3.27%；朝雲集團（6601）開市報2.26元，跌3%；普匯中金（0997）開市報0.068元，跌2.86%。
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