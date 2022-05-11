moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

恒指低開121點 科指跌0.86%

恒指今早低開121點或0.63%，報19511點，成交金額23億元；國指今早低開45點或0.69%，報6612點。恒生科技指數開市報3872點，跌0.86%。

阿里巴巴（9988）、友邦（1299）、匯控（0005）拖累大市。中行（3988）、中銀香港（2388）、長實集團（1113）貢獻恒指較多。

藍籌18隻升，30隻下跌，18隻無升跌。中生製藥（1177）升1.61%，報3.79元，是升幅最大的藍籌，阿里巴巴（9988）跌2.67%，報83.7元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股5隻升，18隻下跌，7隻無升跌。升幅最大的是理想（2015）開市報80.5元，升1.32%；跌幅最大的是攜程（9961）開市報157元，跌3.27%。

恒指續低於10天線(20315.89點)。科指續低於10天線(4118.41點)。

貝殼（2423）上市，美股收市價11.83元，每股等值為30.76港元。無成交。

永利澳門（1128）首季虧損擴大16%。開市報4.5元，升0.9%。

鴻騰精密科技（6088）首季持續經營淨利潤升169%。開市報1.01元，無升跌。

港鐵（0066）就沙中線過海段訂補充協議，料經營權付款淨額10.36億。開市報42.55元，升0.24%。

疫情反覆拖累供應鏈，丘鈦科技（1478）4月攝像頭模組銷量按月跌13%。開市報5.05元，升0.8%。

香港科技探索（1137）宣布，新冠疫情緩和，HKTVmall上月訂單額按月下跌4.3%。開市報6.06元，升0.17%。

合生創展（0754）上月賣樓跌逾四成，越秀地產合約銷售升61%。開市報13.86元，跌1.56%。

中糧家佳康（1610）上月豬肉銷售均價按年跌46%。開市報3.18元，升1.27%。

宏安地產（1243）簽14.5億3.5年期俱樂部貸款。無成交，報0.068元。

現代牙科（3600）與瑞爾訂立戰略合作諒解備忘錄。無成交，報2.52元。

寶勝國際（3813）上月收入跌近四成，錄120萬人幣。無成交，報0.88元。

中海外（0688）4月合約銷售跌35%。開市報23.1元，跌2.33%。

中海宏洋（0081）4月合約銷售跌52%。無成交，報4.2元。

遠洋（3377）4月合約銷售跌28%。無成交，報1.51元。

禹洲（1628）4月合約銷售跌71%。開市報0.48元，升1.05%。

佳源（2768）4月合約銷售跌48%。開市報1.16元，升4.5%。

理想（2015）首季非美會計準則轉賺，按季則跌三成。開市報80.5元，升1.32%。

嚐高美（8371）：將於旺角雅蘭中心開設山見台式火鍋餐廳。無成交，報1元。

新世界（0017）航天城11，SKIES，首階段7月啟用。開市報28.55元，無升跌。

澳門金融情報室：首季博彩業可疑交易報告按年增14%。永利澳門（1128）開市報4.5元，升0.9%；銀河娛樂（0027）開市報41.5元，無升跌；金沙中國（1928）開市報15.52元，升1.04%。

乘聯會：上月乘用車銷量跌36％，今月銷量估計仍有較大負增長。比亞迪（1211）開市報215元，無升跌；長城汽車（2333）開市報9.08元，跌0.33%；小鵬汽車（9868）開市報81.6元，跌0.61%；理想汽車（2015）開市報80.5元，升1.32%；蔚來集團（9866）開市報109元，跌0.55%。

吉利（0175）4月汽車總銷量按年跌28%。開市報11.22元，升0.54%。

破底股方面

破底股包括，恒隆集團（0010）見52周低14.7元，開市報14.7元，跌0.27%；中遠海運（0517）見52周低2.25元，開市報2.25元，跌1.32%。

異動股

上升異動股，包括，陸慶（8052）開市報0.023元，升15%；瑞風新能源（0527）開市報0.163元，升12.41%；安山金控（0033）開市報2.35元，升10.85%；李氏大藥廠（0950）開市報1.9元，升9.83%；科濟藥業（2171）開市報11.1元，升9.68%；歌禮製藥（1672）開市報4.02元，升6.35%；同方泰德（1206）開市報0.54元，升5.88%；新城悅（1755）開市報8.19元，升5.81%；復星醫藥（2196）開市報31.5元，升5%；佳源國際（2768）開市報1.16元，升4.5%；旭輝永升服務（1995）開市報8.85元，升4.12%。

下跌異動股，包括，南方東英元宇宙概念ETF（3034）平上市低位5.89元，開市報6.4元，跌1.23%；鷹君（0041）開市報17.2元，跌5.6%；新東方（9901）開市報8.1元，跌5.15%；復銳醫療（1696）開市報6.79元，跌5.03%；百勝中國（9987）開市報295元，跌4.35%；貿易通（0536）開市報1.12元，跌4.27%；香港寬頻（1310）開市報8.94元，跌3.97%；攜程集團（9961）開市報157元，跌3.27%；朝雲集團（6601）開市報2.26元，跌3%；普匯中金（0997）開市報0.068元，跌2.86%。

 

其他報道

港股ADR跌203點 夜期低水270點 美期升 亞股個別發展 貝殼上市

永利澳門首季虧損擴大16%

憧憬通脹放緩 美股曾創一周最大升幅 道指倒跌84點 標指納指向上