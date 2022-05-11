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中國4月通脹、PPI高過預期 核心CPI按月回落0.2個百分點 PPI升幅連續6個月收窄

國統局公布，中國4月居民消費價格按年升2.1%，高過預期的1.8%；工業生產者出廠價格(PPI)按年升8.0%，亦高過預期的7.8%，升幅連續6個月收窄。

國家統計局城市司高級統計師董莉娟解讀指，4月份，受國內疫情及國際大宗商品價格持續上漲等因素影響，CPI按月上漲0.4%，按年上漲2.1%。各地區各部門多措並舉做好保供穩價，扣除食品和能源價格的核心CPI穩中有降，按年上漲0.9%，漲幅比上月回落0.2個百分點。 PPI方面，4月份，儘管國際大宗商品價格高位運行，但各地區各部門堅決貫徹落實保供穩價決策部署，PPI按月和按年漲幅均回落。

董莉娟解讀中亦提到，食品價格由上月下降1.2%轉為上漲0.9%，影響CPI上漲約0.17個百分點。食品中，因疫情期間物流成本上升，加之囤貨需求增加，薯類、雞蛋和鮮果價格分別上漲8.8%、7.1%和5.2%；非食品價格上漲0.2%，漲幅比上月回落0.1個百分點，影響CPI上漲約0.20個百分點。非食品中，受國際油價變動影響，汽油和柴油價格分別上漲2.8%和3.0%；受小長假因素影響，飛機票、交通工具租賃費和長途汽車價格分別上漲14.9%、6.8%和1.5%。

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