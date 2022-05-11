首季富邦八成和九成擔保貸款額按季增長三成至四成，黃志浩期望全年可以有一至兩倍的增長。他表示，新增客戶增長在今年首季仍受疫情影響，與今年內中小企客戶數目倍增至2萬的目標的有落差，該行計劃在今年第四季推出遙距開戶手機應用程式，將開戶時間由一周縮至最快24小時完成，期望幫助帶動客戶增長。

黃志浩表示，有在該行貸款的客戶則按季有雙位數的上升，主要來自客戶介紹上游和下游廠商，他們仍然維持今年中小企貸款增長，帶動為全行貸款增長貢獻3個百分點的預期。不過，今年利率呈上升趨勢，黃志浩指有影響客戶借貸的意慾，借貸時會考慮利息上升一、兩厘，對經營成本的影響。

富邦在去年10月在荃灣開設中小企中心，預期今年下半年將在九龍區多增一間，明年再開設兩間，黃志浩表示目前有約10個中小企客戶經理，預計今年將多聘10人。相對有主打主打中小企的虛擬銀行，他認為其優勢在於可為客戶訂造貸款方案，關係更為長久，例如客戶經理了解經營環境後，增加了客戶的貸款額度，而與客戶關係良好帶來其上下游的客戶推薦，有助銀行帶動信貸增長。

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