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富邦：首季中小企貸款按季增7% 零售餐飲客有貸款需求

雖然本港企業首季受新冠肺炎疫情打擊，不過富邦香港高級副總裁兼商業銀行部主管黃志浩表示，今年首季該行中小企貸款額按季仍有6至7%的增長，較多客戶來自零售、餐飲、服務業受疫情影響行業。他解釋去年底這些行業生意開始復蘇，而且舖租下跌帶動擴張意慾，因此客戶有見首季疫情差不多完結，便按照計劃進行擴充。此外，首季貸款客戶也有來自建築、可持續貸款，加上富邦向客戶給予手續費等優惠，吸引轉向該行貸款，黃志浩預期全年中小企貸款額可有約兩成按年增長。

首季富邦八成和九成擔保貸款額按季增長三成至四成，黃志浩期望全年可以有一至兩倍的增長。他表示，新增客戶增長在今年首季仍受疫情影響，與今年內中小企客戶數目倍增至2萬的目標的有落差，該行計劃在今年第四季推出遙距開戶手機應用程式，將開戶時間由一周縮至最快24小時完成，期望幫助帶動客戶增長。

黃志浩表示，有在該行貸款的客戶則按季有雙位數的上升，主要來自客戶介紹上游和下游廠商，他們仍然維持今年中小企貸款增長，帶動為全行貸款增長貢獻3個百分點的預期。不過，今年利率呈上升趨勢，黃志浩指有影響客戶借貸的意慾，借貸時會考慮利息上升一、兩厘，對經營成本的影響。

富邦在去年10月在荃灣開設中小企中心，預期今年下半年將在九龍區多增一間，明年再開設兩間，黃志浩表示目前有約10個中小企客戶經理，預計今年將多聘10人。相對有主打主打中小企的虛擬銀行，他認為其優勢在於可為客戶訂造貸款方案，關係更為長久，例如客戶經理了解經營環境後，增加了客戶的貸款額度，而與客戶關係良好帶來其上下游的客戶推薦，有助銀行帶動信貸增長。

 

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