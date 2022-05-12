美國4月份CPI漲幅超過預期，拜登稱通膨「高得無法接受」，聯儲會承受激進加息壓力，隔夜美股再度重挫，三大指數見本周第二大跌幅，道指、標指見14個月即市收市新低，納指見18個月新低。道指5日累跌2226.95點，對上一次連跌5日是2月23日。標指、納指連續第5日陰燭，對上一次已是逾半年前。