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美通脹超過預期 美股創逾一年低 道指跌326點

美國4月份CPI漲幅超過預期，拜登稱通膨「高得無法接受」，聯儲會承受激進加息壓力，隔夜美股再度重挫，三大指數見本周第二大跌幅，道指、標指見14個月即市收市新低，納指見18個月新低。道指5日累跌2226.95點，對上一次連跌5日是2月23日。標指、納指連續第5日陰燭，對上一次已是逾半年前。

道瓊斯工業平均指數收跌326點，跌幅1.02%，報31834點。標普500指數收跌65點，跌幅1.65%，報3935點。納斯達克綜合指數收跌373點，或3.19%，報11364點。

微軟跌3.32%，報260.55美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低58點，而Visa升1.62%，報196.72元，貢獻道指20點。

科技股方面，蘋果收市報146.5元，跌5.18%，谷歌母公司Alphabet收市報2272.05元，跌0.69%，亞馬遜收市報2107.44元，跌3.2%，Facebook收市報188.74元，跌4.5%。

歐洲STOXX 600指數收漲1.74%，報427點。德國DAX指數收漲2.18%，報13828點；法國CAC 40指數漲2.5%，報6269點；英國富時100指數收漲1.45%，報7347點。

 