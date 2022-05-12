恒指今早低開267點或1.36%，報19556點，成交金額20億元；國指今早低開109點或1.62%，報6660點。恒生科技指數開市報3917點，跌2.52%。
阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、匯控（0005）拖累大市。中海油（0883）、長和（0001）、中石油（0857）貢獻恒指較多。
藍籌12隻升，44隻下跌，10隻無升跌。中海油（0883）升1.52%，報10.68元，是升幅最大的藍籌，安踏（2020）跌4.86%，報82.2元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股0隻升，29隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是比亞迪電子（0285）開市報14.3元，無升跌；跌幅最大的是小鵬（9868）開市報79.6元，跌8.03%。
恒指續低於10天線(20309.38點)。科指10天線(4133.34點)升穿20天線(4118.3點)，及續低於主要平均線。
多間公司公布業績，績前表現如下，瑞聲（2018）開市報16.62元，跌0.6%。華虹半導體（1347）開市報24.65元，跌3.71%。德昌電機（0179）開市報8.52元，升0.35%。寶勝國際（3813）無成交，報0.85元。新秀麗（1910）開市報16元，跌1.84%。中芯國際（0981）開市報15.62元，跌1.26%。
中交建（1800）「借殼」A股祈連山 將部分工程業務分拆上市。開市報4.5元，跌0.66%。
百勝中國（9987）擬向YUM追討約7260萬特許經營費。開市報299元，跌5.68%。
永利（1128）：在澳門項目內仍有12.5公頃空間可供未來發展。開市報4.56元，跌0.22%。
富智康（2038）首季虧損收窄至1880萬美元。開市報0.97元，跌1.02%。
登輝（1692）：物料通脹已與客戶重新定價，未致完全承受物料漲價壓力。無成交，報1.99元。
國泰航空（0293）上月載客量按年升逾八成。開市報7.84元，無升跌。
神威藥業（2877）首季營業額按年增18%。無成交，報5.51元。
中國人保（1339）首四個月原保險保費收入按年增近14%。開市報2.43元，無升跌。
破底股包括，新東方在線（1797）創上市新低，見2.98元，開市報2.98元，跌0.67%；蔚來集團（9866）創上市新低，見102元，開市報102元，跌8.93%。
異動股
上升異動股，包括，綠科科技（0195）開市報0.195元，升6.56%；融信中國（3301）開市報2.06元，升3.52%；維達（3331）開市報19.42元，升2.86%；香港航天科技（1725）開市報18.38元，升2.68%；中廣核新能源（1811）開市報3.35元，升2.45%；翰森製藥（3692）開市報13.12元，升2.34%；移卡（9923）開市報19.56元，升2.3%；中國食品（0506）開市報2.72元，升2.26%；中國黃金國際（2099）開市報25.3元，升2.22%；君實生物（1877）開市報64.4元，升2.06%。
下跌異動股，包括，再鼎醫藥（9688）開市報21.2元，跌14.86%；中建富通（0138）開市報0.189元，跌10%；百濟神州（6160）見52周低77.1元，開市報77.1元，跌9.82%；蔚來集團（9866）創上市新低，見102元，開市報102元，跌8.93%；小鵬汽車（9868）開市報79.6元，跌8.03%；理想汽車（2015）開市報81元，跌7.11%；天虹紡織（2678）開市報8.21元，跌7.02%；嗶哩嗶哩（9626）開市報150元，跌6.6%。
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