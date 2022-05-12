加密貨幣連環暴跌，引發了人們對Coinbase抵禦加密貨幣價格大幅下跌能力的質疑，Brian Armstrong在 Twitter發文派「定心丸」，稱即使發生「黑天鵝」事件，該公司也「沒有破產的風險，用戶的資金安全」。

Armstrong並非Coinbase的唯一一個虧損的億萬富翁。該公司聯合創始人Fred Ehrsam 目前身家13億美元，今年以來縮水60%以上。

幣安CEO趙長鵬損失的財富較Brian Armstrong更多。今年1月，他以960億美元的淨資產首次出現在彭博億萬富翁指數上。截至周三，其淨資產已縮水800億至160億美元。

加密貨幣交易所Gemini的聯合創始人Tyler Winklevoss和Cameron Winklevoss兄弟今年每人損失了約21億美元，約佔其財富的40%。加密貨幣商業銀行Galaxy Digital的 CEO Michael Novogratz財富，從去年11月初的85億美元暴跌至29億美元。

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