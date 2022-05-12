瑞聲科技（2018）公布截至2022年3月31日止首季業績，淨利錄2.05億元人民幣（下同），按年大跌61.4%，淨利率錄4.2%，按年跌8.2個百分點，每股基本盈利0.17元。
期內收入48.96億元，按年增加14.1%；毛利9.57億元，按年跌28.4%；毛利率19.5%，按年大跌11.6個百分點。
首季集團聲學業務實現收入為22.3億元，按年增長6.4%，毛利率為 26.6%，按年下降10.8個百分點，主要受海外客戶產品單價的壓力。
光學業務實現收入9.24億元，按年增長36.4%，毛利率為3.5%，按年下降24個百分點。與2021年第四季度相比，收入按季增長80.1%，主要是因為模組出貨量按季增長強勁。
電磁傳動及精密結構件業務收入15億元，按年升22.2%。受海外客戶產品單價的壓力，毛利率跌5.9個百分點至19.6%。
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