期內收入48.96億元，按年增加14.1%；毛利9.57億元，按年跌28.4%；毛利率19.5%，按年大跌11.6個百分點。

首季集團聲學業務實現收入為22.3億元，按年增長6.4%，毛利率為 26.6%，按年下降10.8個百分點，主要受海外客戶產品單價的壓力。

光學業務實現收入9.24億元，按年增長36.4%，毛利率為3.5%，按年下降24個百分點。與2021年第四季度相比，收入按季增長80.1%，主要是因為模組出貨量按季增長強勁。

電磁傳動及精密結構件業務收入15億元，按年升22.2%。受海外客戶產品單價的壓力，毛利率跌5.9個百分點至19.6%。

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