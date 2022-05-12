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【羅仕揚專欄】超速變落後？

    當市場買賣盤疏落到，投資者連入場意欲都欠奉，就是交易員最無能為力的時候。

    由3月至今的港股市況，先有俄烏戰事、再有來回N次的中概股退市憂慮，加上內地受疫情影響而連環封城，不明朗因素依舊不明朗，具經驗的投資者，會選擇在現階段入市嗎？「有智慧不如趁勢」，但連「勢」也沒有的市場，又如何可「趁」？就算多冷靜、買賣技巧多高超的交易員，這兩三個月也只是艱苦地「捱」過，能夠避得開大上大落而帶來的虧損，已算很不錯了，更遑論能從中取利？

    不過對比深陷港股漩渦的本港金融從業員，被派駐到內地的同事行家，近月情況可能更差。中港通關無期，但投行生意依然要做，特別是經常需要往返中港的部門。隔離日數雖因疫情變化而時長時短，但總不能為了出Business Trip，就令組內同事停手半個月；因此不少投行自疫情後，有需要往返內地的Desk，都會派組員輪流進駐內地，每三個月換一次人。各Project如需要派員親身實地睇廠睇Production Line做Due D等，就全部交由這幾位同事做，再由香港同事負責文書往來。投行向來有不少來自大中華的員工，要他們北上駐守，倒不算是件難事，但這形式的駐內地，等同駐守整個大中華，舟車勞頓之苦，實在不足為外人道也。

    威廉是Corp Fin同事，農曆新年前剛好輪到他被派駐內地，來自上海的他，記得當時笑說可回老家過年了，想不到一去三個月也多，由於封城關係難以換人，至今依然歸港無期。為何駐內地會先進駐上海？官方原因是公司在上海有Office方便工作，而更Practical的原因是上海對外交通覆蓋最廣，要出差到各省市也較方便。「其實不算太辛苦，小區封控並非完全不能外出，只是活動範圍受控，需要留在指定區域內。」威廉說，最可惜的是停工停產、分區封控下，駐內地也變得無事可做，只能通過網絡與各工作對象聯絡，未能替同事分憂，失卻北上的意義。世界仔果然「識撈」，這些說話應該是說給通訊軟件群組內的上司聽的。

    「食物供應有，而且足夠，只是選擇欠奉。」記得二三月香港疫情最嚴重時，市面一片恐慌，害怕的就是會否要走到封城這一步。逃過一刧的港人猶有餘悸，對上海封城的生活細節格外感興趣。「不過蔬菜供應真的有點難，訂單要有一定的量，供應商才肯接單送貨，幸好區內有人組織拼單，每次下一車子的蔬菜送來，問題算是暫時解決。」封控下的生活當然壓抑，而且無了期的核酸篩查，心情總難以好起來。「基數效應，上海2,500萬人口是一個甚麼的概念？就是香港的3倍多人口，就算支援工作做得多好，也總有鞭長莫及的時候。1%人口的生活所需供應出問題，受影響已經是25萬人，你說，又怎會沒有不滿的聲音？」

    不能否認的是，內地自武漢解封後，疫情防控工作一直做得不錯，亦在過去一年多為其帶來平穩的經濟成果。發覺控制不了、逐步採取放任策略的西方發達國家，相對也負出了沉重的經濟代價。曾經看過某些經濟學者的文章，說中美這全球兩大經濟體，GDP雖然仍有距離，但疫情卻可能加快中國走近、甚至超越美國的步伐，但這個「超速」的如意算盤，卻似乎因病毒變種而落空。Omicron的傳染性高、傳播速度快，套用官方術語就是「點多、面廣、頻發」，也幸好其威力也大幅減弱。隨著對病毒的了解增加，各國的防疫措施也越來越鬆手。不敢說放任政策是否正確，但病毒既然不能被消滅，生活依舊要過，對病毒恐懼感大減的市民，又怎會接受無了期的封控？

    回望香港這幾個月，疫情在短時間內大規模爆發，就算想封想控也來不及時，只得口說「清零」、實則「共存」。記得以往一日百多宗確診，也被形容為疫情極嚴峻，但當見過單日七萬宗確診後，現時縱使每日二三百宗確診，大家依然「飯照食、街照去」，這就是恐懼心態的轉變。「說實在，見過香港的疫情，再加上變種新冠死亡率這樣低，上海人對病毒倒不特別恐懼，當然老人或小孩是差點。」身處上海的同事如是說。然而由上海封城，到近期北京部分區域局部封城，中國始終堅持「動態清零」的抗疫方針，縱然連立場被指親華的世衛總幹事，預示中國清零策略不可持續，也落得被戰狼外交部指摘「勿發表不負責任言論」的下場。

    既然官方定調堅持「動態清零」，甚至連懷疑言行也要被「鬥爭」，就必須預計要為其付出經濟代價。由近兩年中國經濟跑贏西方國家，到現時歐美回復正常生活，經濟逐步重回疫情前水平，此消彼長下，「超速」夢或許已不復再，更要有今年內地經濟增速或會「落後」歐美的心理準備。當然，連上海這樣的國際大都會、北京這樣具政治地位的首都，當局也毫不猶疑地「話封就封」，已完全表現出其「清零」決心是如何堅毅。或許決策者的想法是，既然早兩年「跑贏」，就算今年「跑輸」，也只是把贏了的部分回吐出去，這場博弈依然未到賠本的地步。縱然由原本的「超速」，到今年的「落後」，一來一回最多也只是「打和Super」，又何懼之有？

    「其實香港情況是最好，既沒封過城、又沒嚴格防控過，疫情高峰過後自然回落，現時已逐步回復正常，可以堂食、可以做Gym，連你們也由Work From Home逐步回到Office！而我，也不知何時才能回港。」想不到竟然會有人羨慕香港，或許我們應該感激港府港官，全靠他們的後知後覺，才能令港人自我復原，過著與「共存」無疑的名義上「清零」生活。

羅仕揚